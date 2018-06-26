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Sputnik FanZone

Как в Кишиневе "болели" за Россию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Гости Sputnik FanZone морально поддержали любимую команду.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik.  Не секрет, что футбол нынешним летом без "экшена" на обходится. Матчи всегда заканчиваются сюрпризами. Иногда приятными, иногда не очень. Зато обсуждение очередной игры в уютной Sputnik FanZone всегда проходит в теплой и дружеской обстановке.

Sputnik FanZone 2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
Где посмотреть футбол в Кишиневе: болельщики останутся в восторге

Кишиневские футбольные фанаты пришли в понедельник вечером поддержать российскую команду. Хозяева турнира боролись отважно, но им просто чуть-чуть не везло, заметили болельщики.

Гости Sputnik FanZone переживали за российских футболистов. Даже когда судья удалил с поля защитника Игоря Смольникова, гости продолжали подбадривать друг друга и "подгонять" спортсменов.

С результатами игры можно ознакомиться здесь>>>

"Россия попала на очень сильного соперника. У футболистов Уругвая класс выше, чем у прошлых соперников — Саудовской Аравии и Египта. Несмотря на поражение, лично мне понравилось, как тренер Станислав Черчесов перестроил игру, футболисты действовали по-новому. Заметил, что у россиян не наблюдалось былой свежести. Возможно, сыграл свою роль тот факт, что задача выхода в 1/8 финала выполнена и футболисты расслабились. Безусловно, повлияло на результат встречи и отсутствие некоторых игроков, которые по разным причинам не сыграли. Например, на поле не было мотора команды Александра Головина", — так прокомментировал игру для корреспондента Sputnik Молдова футбольный эксперт Кристиан Фриск.

Sputnik FanZone 25_06_2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
ДУмитру Китороагэ и Виталий Дамашкан вручают призы в Sputnik FanZone

Он добавил, что уже известен оппонент России в плей-оффе — Испания. По мнению эксперта, россиянам придется не просто, а любителей футбола ждет "огненный матч".

С болельщиками встретился молдавский футболист Виталий Дамашкан, который этим летом отправится выступать в итальянской Серии А за "Торино".

По окончании матча он вместе с ведущим Sputnik FanZone Думитру Китороагэ вручил специальные призы гостям, угадавшим исход игры.

Футбольные страсти фанатов: как молдаване болеют за Россию на ЧМ-2018>>>

Sputnik FanZone открыта для любителей футбола с 14 июня по 15 июля, где они могут посмотреть матчи группового этапа турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала, познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее.

График предстоящих мероприятий в Sputnik FanZone: 1 июля (16:30); 6 июля (16:30); 10 июля (20:30); 11 июля (20:30); 14 июля (16:30); 15 июля (17:00). Желающие посетить Sputnik FanZone могут ознакомиться с расположением столов и узнать телефоны бронирования на странице проекта.

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Теги:
Sputnik FanZone, футбол, Виталий Дамашкан, Уругвай, Молдова, Россия, Спорт
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