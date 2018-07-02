В Приднестровье картинг признан видом спорта

ТИРАСПОЛЬ, 2 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье официально признали такой вид спорта, как картинг. Соответствующий приказ подписал начальник службы по спорту Приднестровья Вячеслав Соколенко.

Картинг внесли в Реестр видов спорта Приднестровья. Он не входит в программу Олимпийских Игр, но в этом виде проводятся различные соревнования международного уровня. Специалисты отмечают, что признание картинга видом спорта позволит приднестровским пилотам участвовать в различных зарубежных состязаниях.

Картинг появился в Приднестровье в 1975 году в форме секций для школьников. В 1990 году открылась и трасса для соревнований, а единственный в Приднестровье картодром располагается в Григориополе.