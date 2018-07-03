Албот вышел во второй раунд Уимблдона

Молдавскому спортсмену потребовалось выходить на корт в течение двух дней подряд, чтобы завершить матч первого круга на турнире серии Большого шлема.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (98 место в рейтинге АТР) обыграл испанца Пабло Карреньо Буста (12 место рейтинга АТР) в первом круге Уимблдона.

Пятисетовое противостояние началось в понедельник и было прервано из-за наступления темноты в середине пятой партии при счете 3:1 в пользу Албота. К тому моменту игра продолжалась почти 3 часа. Завершали матч спортсмены во вторник. В итоге Албот выиграл три гейма подряд, а вместе с ними и всю встречу — 3:6, 6:0, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1.

В следующем круге молдавский спортсмен сыграет со словенцем Альяжем Бедене (71 место в рейтинге АТР), который в первом раунде победил британца Кэмерона Норри (75 место рейтинга АТР) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4.

До этого Албот дважды играл в основной сетке одиночного разряда Уимблдонского турнира. В 2016 и 2017 годах он уступал на стадии второго раунда.