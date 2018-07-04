Историческое достижение: Албот впервые пробился в третий круг Уимблдона

Новый рекорд Раду Албота - спортсмен идет дальше по сетке одиночного разряда на турнире серии Большого шлема.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Лучший молдавский теннисист Раду Албот (98 место в рейтинге АТР) вышел в третий круг Уимблдона, обыграв в среду словенца Альяжа Бедене (71 место в рейтинге АТР).

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Пятисетовый поединок продолжался 4 часа 20 минут и завершился победой спортсмена из Молдовы — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

В третьем круге Албот сыграет с победителем противостояния между девятым сеяным американцем Джоном Изнером (10 место в рейтинге АТР) и бельгийцем Рубеном Бемельмансом (104 место рейтинга АТР).

В первом раунде Албот в пятисетовом матче обыграл испанца Пабло Карреньо Буста (12 место рейтинга АТР).

В третий круг одиночного разряда Уимблдонского турнира молдавский спортсмен вышел впервые в карьере. До этого Албот дважды играл в основной сетке. В 2016 и 2017 годах он уступал на стадии второго раунда.