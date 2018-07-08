Fanzone Sputnik: гости болели за красивый футбол

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. В субботу вечером эмоции футбольных болельщиков в FanZone Sputnik били через край. Гости, поддерживающие сборную России, были полны надежд и со знанием обсуждали тактику соперников.

"Хорваты очень сильны. Чего таить, у них класс выше и тренер — хороший тактик. Но, на мой взгляд, россияне смотрелись увереннее и должны были побеждать еще в основном времени. Но, к сожалению, как это часто бывает в футболе и спорте, тот, кто играет лучше, в конце проигрывает", — отметил один из гостей в Sputnik FanZone.

© Sputnik / Anton Denisov Россия-Хорватия: кто вылетит, а кто пройдет дальше

Другие болельщики показывали всем своим видом, что результатом матча они не огорчены. После окончания матча они еще долго аплодировали и скандировали: "Молодцы, спасибо!"

За этим противостоянием в фан-зоне наблюдал молдавский футболист Роман Гушан, а также футбольные эксперты Думитру Китороагэ и Кристиан Фриск.

"Это очень здорово, что мы собрались здесь поддержать команды. Обе команды играют зрелищно и заслуживают победы" — отметил Гушан.

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Эксперт Кристиан Фриск накануне встречи сборных Хорватии и России дал прогноз для Sputnik Молдова, где высказал мнение, что игра будет равной и победителя придется выбирать по серии пенальти. И он оказался прав.

"Команды играли на равных. Рад, что мои прогнозы сбылись. Но в серии пенальти может произойти что угодно. Россия играла хорошо, но с оборонительной тактикой далеко не уедешь. На поле сегодня появился Алан Дзагоев, после травмы, полученной в матче против Саудовской Аравии. Он придал команде боевого духа, но все же сил для победы не хватило. Далее любителей футбола ждут непредсказуемые матчи" — так прокомментировал встречу эксперт.

Sputnik FanZone открыта для любителей футбола с 14 июня по 15 июля, где они могут обсудить результаты группового этапа турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала, познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее.

График предстоящих мероприятий в Sputnik FanZone: 10 июля (20:30); 11 июля (20:30); 14 июля (16:30); 15 июля (17:00). Желающие посетить Sputnik FanZone могут ознакомиться с расположением столов и узнать телефоны бронирования на странице проекта.