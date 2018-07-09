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Футбольный мяч

Футболисты Копчака и Комрата подрались на поле и побили судью — счет 1:0

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Спорт
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Во время футбольного матча в Гагаузии в ход пошли кулаки - досталось даже арбитру.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Чемпионат Гагаузии по футболу оказался омрачен потасовкой, которую устроили в селе Копчак футболисты местного "Сокола" и комратского "Олимпа".

Матч состоялся в воскресенье на стадионе села Копчак. Как отмечают очевидцы, игроки с самого начала непрерывно фолили, общая атмосфера была агрессивной. В ходе встречи несколько футболистов "Сокола" получили травмы.

К концу поединка, в котором копчакский клуб выигрывал с минимальным преимуществом, обстановка накалилась, началась потасовка. К драке присоединились копчакские болельщики, которые выбежали с трибун на поле. Досталось и судейскому составу — боковой судья получил удар от одного из игроков "Олимпа".

Красная карточка
© Sputnik / Алексей Куденко
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Драка приняла такой накал, что на стадион пришлось вызвать экипаж скорой, чья помощь понадобилась арбитру.

Матч завершился победой "Сокола" со счетом 1:0. О том, кто победил в драке, достойной боевых сцен из популярного сериала "Викинги", не сообщается.

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Молдавский футбол не впервые подает всему миру пример невероятных событий, которые разворачиваются на поле прямо во время игры. Непревзойденным рекордом здесь остается футбольный матч между командой села Флорены "Росо" и кишиневской "Политехникой" в ноябре 2004 года. Во время игры президент флоренского футбольного клуба, возмутившись судейством, выехал на поле на джипе и погнался за арбитром. Погоня окончилась без жертв — тренированный судья сумел увернуться от внедорожника и скрылся на трибунах стадиона.

 

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Теги:
Гагаузия, болельщики, драка, футбол
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