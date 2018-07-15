Гости Sputnik Fanzone болели за красивый футбол

В воскресенье вечером футбольные болельщики в Sputnik Fanzone в Кишиневе бушевали как никогда.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Гости собрались фан-зоне задолго до матча и приготовились болеть за красивый футбол. На радость всем, игра получилась очень результативной, яркой и зрелищной. Таким образом, никто не остался в обиде.

"Игроки Хорватии казались более резвыми, несмотря на то, что они подошли к финалу более уставшими. Атаковали острее французов и прекрасно владели мячом. Франция повела в счете, но первый тайм был явно за хорватами, если бы не пенальти, они могли вытянуть игру", — отметил один из гостей фан-зоны.

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Другие высказывали уверенность в том, что французы выиграли абсолютно заслуженно.

"Они показывали очень яркий футбол на протяжении всех матчей. Походу турнира их тренер грамотно перестраивал игру и тактику. Это им и позволило добиться такого успеха. Молодые футболисты сборной и вовсе поразили всех ", — добавил другой болельщик.

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Вспоминали гости Sputnik Fanzone и другие удивительные игры этого соревнования, а именно прекрасную игру и физическую готовность сборной России, которая влюбила в себя миллионы болельщиков по всему миру. Артем Дзюба, Денис Черышев и Александр Головин стали главными звездами и привлекли к себе всеобщее внимание. А сейв Игоря Акинфеева в послематчевой серии пенальти против испанцев еще надолго останется в памяти не только российских болельщиков, но и всех любителей футбола.

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Другие не смогли не отметить тот факт, как профессионально провела это событие Россия. Все вспоминали насколько рады и счастливы были все гости турнира и страны, какими гостеприимными были жители России и как самоотверженно отдавались своим задачам волонтеры, в числе которых было много граждан других стран.

В финале этого футбольного праздника, зрителям Fanzone Sputnik, угадавшим победителя поединка, вручили специальные призы от посольства Российской Федерации в Молдове и от Sputnik Молдова.