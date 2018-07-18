"Шериф" разгромил "Торпедо Кутаиси" в Лиге чемпионов

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Тираспольский "Шериф" разгромил со счетом 3:0 грузинский "Торпедо Кутаиси" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2018-2019.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лига Европы: хынчештский "Петрокуб" дебютировал против хорватского "Осиека" 14

Поединок прошел в Тирасполе. Счет уже на 9-й минуте открыл полузащитник Зиги Бадибанга, а затем дубль оформил Жо Сантос (40-я и 55-я минуты). Гости не сумели отличиться ни разу, а итоговый счет 3:0 позволил чемпиону Молдовы пройти в следующий раунд, так как первая встреча в Грузии закончилась 2:1 в пользу хозяев.

Во втором отборочном раунде "Шериф" сыграет с македонской "Шкендией". Этот этап запланирован на 24-25 июля и 31 июля – 1 августа.

В четверг ответные матчи первого квалификационного раунда проведут три другие молдавские команды. Хынчештский "Петрокуб" встретится на выезде с хорватским "Осиеком" (первый матч 1:1), оргеевский "Милсами" после домашнего поражения 2:4 отправится в Братиславу на поединок со "Слованом", а бельцкая "Заря", проигравшая в гостях 0:1 "Гурнику Забже", примет этого соперника в Кишиневе на стадионе "Зимбру".