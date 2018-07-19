"Милсами" выбыл из Лиги Европы

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Оргеевский "Милсами" уступил словацкому "Словану" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы и покидает турнир.

Игра прошла в Братиславе и закончилась победой хозяев — 5:0. Мячи в этом поединке забивали Андраж Шпорар (15-я и 25-я минуты), Моха (33-я и 77-я минуты) и Борис Цмилянич (52-я минута).

Первый матч проходил в Оргееве и завершился победой "Слована" со счетом 4:2.

В следующем круге словацкой команде предстоит сыграть с "Бальцаном" (Мальта), выбившим из розыгрыша еврокубков азербайджанскую "Кешлю".