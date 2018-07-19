"Заря" упустила победу в концовке игры и покидает Лигу Европы

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Бельцкая "Заря" сыграла вничью с "Гурником Забже" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы и в результате покинет еврокубковый турнир.

Матч прошел в четверг на кишиневском стадионе "Зимбру". После гостевого поражения 0:1 бельчанам нужна была только победа. Уже на 7-й минуте Гильермо Силва вывел молдавскую команду вперед. Такой счет продержался почти до самого конца основного времени, однако на 85-й минуте Даниэль Смуга забил ответный гол и не позволил бельчанам пройти дальше по турнирной сетке.

Во втором круге "Гурник Забже" встретится с выигравшим в паре "Будучность" (Черногория) — "Тренчин" (Словакия).

Ранее оргеевский "Милсами" с общим счетом 2:9 уступил словацкому "Словану" и также завершил борьбу на стадии первого квалификационного раунда Лиги Европы.