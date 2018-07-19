"Петрокуб" проиграл "Осиеку" и завершил выступление в Лиге Европы

Все три молдавские команды завершили борьбу в Лиге Европы на стадии первого отборочного раунда.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Хынчештский "Петрокуб" уступил хорватскому "Осиеку" в ответной встрече первого квалификационного раунда Лиги Европы и выбывает из турнира.

В выездном матче, как и в кишиневской игре, счет открыли хорваты. На 16-й минуте отличился Роберт Мудражия, но уже на 22-й минуте футболисты молдавской команды восстановили равновесие на табло. Пенальти успешно реализовал капитан "Петрокуба" Владимир Амброс, отличившийся и в первом поединке. На 61-й минуте Борна Баришич вновь вывел хозяев вперед. До конца матча счет не изменился, что по сумме двух встреч позволило пройти дальше хорватам — 3:2.

Во втором раунде "Осиек" сыграет с шотландским "Рейнджерсом".

Ранее борьбу на стадии первого отборочного круга Лиги Европы завершили две другие молдавские команды. Оргеевский "Милсами" с общим счетом 2:9 уступил словацкому "Словану", а бельцкая "Заря" не удержала в Кишиневе победу над "Гурником Забже" и по сумме уступила 1:2.