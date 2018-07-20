"Снял перчатку - перестал чувствовать пальцы": как граждане Молдовы покорили Эльбрус

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Жители Молдовы Сергей Крецу, Александр Ралеа, Михаил Дука и Николина Моруз, покорили Эльбрус на Кавказе.

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Они поднялись на высоту 5642 метра.

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Альпинисты опубликовали в социальной сети фотографии на вершине горы.

"Восхождение было сложным, погода капризничала, был сильный мороз —20 С. Но по ощущениям казалось, что в горах мороз еще крепче. А порывы ветра достигали 45 километров в час. Если снять перчатку, хватало нескольких секунд, чтобы перестать чувствовать пальцы," — написал в соцсетях Сергей Крецу.

Он добавил, что на большой высоте ощущалась нехватка кислорода и было пониженное атмосферное давление. Без необходимой акклиматизации, как уточнил альпинист, это могло привести к плачевным последствиям.

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Восхождение на вершину заняло у наших соотечественников всего 48 часов, как отметил Крецу.

"Экспедицию организовал опытный гид Александр, благодаря ему мы достигли цели в такой короткий срок. С ним же мы отправлялись в экспедицию в горы Килиманджаро в Африке. Я горд, что стал частью, возможно, одной из самых успешных для Молдовы экспедиций на Эльбрус", — заявил Крецу.

По его словам, до вершины дошли четверо из шести участников, другие были вынуждены остановиться на высоте 5300 метров, так как у них появились симптомы высотной болезни.

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Он рассказал, что впереди у участников восхождения запланированы новые экспедиции.

Эльбрус — это неактивный вулкан на Кавказе.

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Его высота 5642 метра над уровнем моря. Эльбрус входит в список "Семь вершин" со всех континентов мира.