Жеребьевка определила нового соперника "Шерифа" в Лиге чемпионов

Единственный молдавский клуб, оставшийся в розыгрыше еврокубков, узнал оппонента, с которым может встретиться в третьем отборочном раунде.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Тираспольский "Шериф" узнал потенциального соперника по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в понедельник в Ньоне.

Во втором отборочном раунде "Шериф" сыграет с македонской "Шкендией". Этот этап запланирован на 24 и 31 июля. В случае успеха тираспольчанам предстоит поединок с ФК "Зальцбург". Первый матч будет выездным и пройдет 7 или 8 августа, а ответный — 14 августа.

Полностью список пар выглядит следующим образом:

Путь чемпионов

"Селтик" (Шотландия)/"Русенборг" (Норвегия) – АЕК (Греция);

"Зальцбург" (Австрия) – "Шкендия" (Македония)/"Шериф" (Молдова);

"Црвена Звезда" (Сербия)/"Судува" (Литва) — "Легия" (Польша)/"Спартак" Тр (Словакия);

"Кукеши" (Албания)/"Карабах" (Азербайджан) – БАТЭ (Белоруссия)/ХИК (Финляндия);

"Астана" (Казахстан)/"Мидтьюллан" (Дания) – "Динамо" З (Хорватия)/"Хапоэль" Б-Ш (Израиль);

ЧФР (Румыния)/"Мальме" (Швеция) – "Лудогорец" (Болгария)/"Видеотон" (Венгрия);

Путь представителей лиг:

"Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Голландия)/"Штурм" (Австрия);

"Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция);

"Славия" П (Чехия) – "Динамо" К (Украина);

ПАОК (Греция)/"Базель" (Швейцария) – "Спартак" (Россия).

"Шериф" – единственный молдавский клуб, продолжающий борьбу в еврокубках. Ранее на стадии первого отборочного круга Лиги Европы проиграли три отечественные команды. Оргеевский "Милсами" с общим счетом 2:9 уступил словацкому "Словану", бельцкая "Заря" не удержала в Кишиневе победу над "Гурником Забже" и по сумме проиграла 1:2, а хынчештский "Петрокуб" уступил хорватскому "Осиеку" — 2:3.