"Шериф" уступил "Шкендии" в Лиге чемпионов

Для выхода в следующий раунд главного еврокубкового турнира Европы тираспольчанам нужна только победа в домашнем матче.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Тираспольский "Шериф" проиграл македонской "Шкендии" в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2018-2019.

Матч прошел в Скопье. Уже на 24-й минуте хозяева открыли счет благодаря точному удару форварда Бесарта Ибраими. Счет 1:0 продержался до самого конца поединка.

Ответная игра пройдет 31 июля в Тирасполе. Победителю этого противостояния предстоит встреча с ФК "Зальцбург". Первый матч будет выездным и пройдет 7 или 8 августа, а ответный — 14 августа.

"Шериф" – единственный молдавский клуб, продолжающий борьбу в еврокубках. Ранее на стадии первого отборочного круга Лиги Европы проиграли три отечественные команды. Оргеевский "Милсами" с общим счетом 2:9 уступил словацкому "Словану", бельцкая "Заря" не удержала в Кишиневе победу над "Гурником Забже" и по сумме проиграла 1:2, а хынчештский "Петрокуб" уступил хорватскому "Осиеку" — 2:3.