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Олимпийский огонь

Прикурить от факела: как олимпийский огонь несли по Молдове

© Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Тема:
Легенды старого Кишинева (156)
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Тридцать восемь лет назад по Молдове в первый раз пронесли олимпийский огонь.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Уходящий июль-месяц не изобилует для Молдовы памятными датами, но в этот период в нашей недавней истории происходили события, о которых небесполезно вспомнить.

Тридцать восемь лет назад в СССР проходила знаменитая, к сегодняшнему дню обросшая легендами, XXII Олимпиада. В Москву, город, принимавший Игры, пять тысяч спортсменов эстафетой несли олимпийский огонь. Торжественный пробег с факелом, длившийся ровно месяц и занявший 4992 километра, пролегал из Греции, Болгарии и Румынии также и через Молдову. Именно в нашей республике советские люди первыми увидели олимпийский огонь.

Пятого июля 1980 года ровно в 12.07 по местному времени через румынско-советскую границу пронесли факел с олимпийским огнем. Передача символического пламени состоялась на по-европейски обновленном специально к этому событию КПП в Леушенах. Реконструкцию этого КПП, проводившуюся ускоренными темпами, курировал лично министр строительства МССР Валерий Чеботарь.

Вечный символ Олимпийских игр там подхватил олимпийский чемпион, участник трех Олимпиад Петр Болотников — один из тех бегунов, которых в течение трех предшествовавших месяцев тщательно отбирали и готовили.

В число тех, кто нес огонь через Молдову, помимо атлетов, попали председатели райкомов, исполкомов, герои Советского Союза и социалистического труда, передовики производства. Списки проходили утверждение в КГБ, человек должен был быть морально устойчив, не иметь, не то что проблем с законом, но и приводов в милицию. Каждый из них нес факел один километр, который необходимо было пробежать за пять-шесть минут.

Бегунов сопровождал бронированный автомобиль, напичканный спецаппаратурой, и даже вертолет. У каждого из факелоносцев был личный охранник, а вдоль дороги стояли сотрудники КГБ. Все участники эстафеты получили памятную медаль и грамоту.

Олимпиада-80 в Москве. Кадры из архива
© RIA Novosti.
Олимпиада-80 в Москве. Кадры из архива

Олимпийский огонь несли по Молдове 320 человек в течение трех дней. Факелоносцев встречали нарядно одетые местные жители в каждом селе и райцентре, угощали, даже устраивали торжественные собрания. В результате, вся эстафета выбилась из графика, но всеобщий праздник это не омрачило.

В Кишинев олимпийский огонь внесли по Полтавскому шоссе. Люди стояли вдоль трасс, поддерживая факелоносцев. Кстати, за все время прохождения эстафеты олимпийского огня по Молдове не было зафиксировано ни одного ЧП.

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На центральной площади столицы поприветствовать спортсменов собралась многотысячная толпа. Как всегда, состоялся митинг, куда, кстати, пускали по пригласительным. Рано утром на следующий день олимпийский огонь унесли из Кишинева по улице Пушкина, через Московский проспект, а дальше по Студенческой отправились на север МССР через Оргеев, Бельцы, Бричаны, Единцы. А уже восьмого июля огонь встречали в селе Крива представители Украины, чтобы затем пронести его в направлении Черновцов и далее по запланированному маршруту.

Никакого официоза не было — просто люди радовались и гордились тем, что Олимпиада, наконец-то, пройдет в Союзе.

Происходили и курьезные случаи, например, когда где-то близ Бельц кто-то из зрителей решил пошутить и подошел к факелоносцу с просьбой прикурить от олимпийского огня. Но милиционер, находившийся рядом, не разрешил, конечно же, этого сделать.

Кстати, факел для олимпийского огня, который использовался на территории СССР, был совсем не простым. Его разработали на Ленинградском опытном заводе, и он содержал сжиженный газ в баллоне, газовую магистраль и горелку. Факел до того, как стать вместилищем олимпийского огня, прошел испытания в условиях, имитирующих тропический ливень и ураганный ветер.

По материалам из открытых источников. 

Тема:
Легенды старого Кишинева (156)

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Теги:
факел, Олимпийский огонь, Олимпиада-80, МССР, СССР, Молдова, Кишинев, Примечательные факты
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