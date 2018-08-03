Как правильно худеть: устраняем ошибки с помощью специалиста

Специалист по профилактической медицине Екатерина Степанова специально для Sputnik объяснила, как похудеть так, чтобы килограммы не вернулись.

Что происходит, если вы придерживаетесь диеты, регулярно ходите в спортивный зал, отчаянно крутите педали на "велосипеде-истукане", если вас поддерживает ваше окружение, а вашему настрою на результат можно только позавидовать, но при всём этом вы не худеете? Возможно, причина кроется глубже. Наши коллеги из Sputnik Беларусь расспросили знающего специалиста.

Итак, самые частые ошибки при похудении.

1. Скорость, с которой вы худеете.

Нельзя худеть быстро, нужно худеть безопасно. Допустима потеря веса не больше 10% в 3 месяца от исходного. Все в организме рассчитывается на массу тела — и гормоны стресса, и гормоны удовольствия, и минералы с витаминами, и т.д. Поэтому, когда организм резко начинает худеть, сбивается ритм биохимических процессов и резко меняется кислотно-щелочное равновесие в организме (рН-среда) из-за большого количества недоокисленных остатков, а это может стать серьезной угрозой жизни. Запускается цепь патологических реакций, страдают железы внутренней секреции, начинается сбой ЦНС и далее, и далее.

2. Резкое снижение калорийности пищи.

Допустимо первичное снижение калорийности только на 25% от прежнего рациона! Наш мозг очень чувствителен к падению энергии, а она содержится в жирах и углеводах. Менее 600 ккал в день быть не должно. Это несгораемый ресурс организма, то, без чего он начнет физически деградировать через какое-то время.

Нельзя резко ограничивать глюкозу — это питание для мозга и без нее не вырабатывается серотонин, как следствие будет страдать ЦНС.

Начнется снижение физической активности, могут возникнуть проблемы сердечно-сосудистого характера.

Снижение калорийности (поступление энергии) повлечет расход гликогена (стратегический энергетический потенциал) в печени, и она начнет задерживать жиры. По статистике у голодающих в разы больше шансов приобрести жировую дистрофию печени, переходящую в цирроз.

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Ну и конечно, повышение интоксикации организма, так как печень является органом, нейтрализующим жирорастворимые токсины.

Нарушение жирового обмена в печени повлечет за собой и формирование атеросклеротических бляшек.

Также это может привести к разрушению мышц и связок. Организм будет извлекать энергию для себя из всего, откуда можно получить глюкозу.

3. Длительные тяжелые физические нагрузки в режиме коррекции лишнего веса.

Чтобы прийти к правильному весу посредством физических нагрузок, очень важно: что вы едите, когда едите, каким образом приготовлена еда и какие физические нагрузки вы даете организму. Иначе в борьбе с лишним весом победит лишний вес: организм его просто не отдаст, оставит для себя про запас. Формула "потратил больше, чем приобрел" долго не сработает.

4. Обезжиренная диета.

Помимо того, что жир является источником энергии, из него примерно на 60% состоит головной мозг, также жир входит в матрицу половых гормонов и частично ремонтирует сосуды.

По закону получения и сохранения энергии организмом, если нет жира, то замещаться он будет сладким (другим источником энергии), что ставит под угрозу здоровье поджелудочной железы.

Жирные кислоты входят в состав миелиновых оболочек нервов, поэтому истощение жирового запаса может приводить к неврозам, а также неконтролируемому аппетиту (булимии). Это регулируется головным мозгом.

Такая диета возможна на очень короткий срок при очень высоких цифрах собственного холестерина.

5. Недостаток поступления чистой воды в организм.

Так как мы примерно на 70% состоим из воды и все обменные процессы идут в водной среде, то понятно, что нехватка основного составляющего процесса будет его тормозить. Вес будет либо стоять, либо снижаться на минимальные цифры.

6. Монодиеты на срок более 3 дней.

Нашему организму для жизнедеятельности необходимы аминокислоты, витамины, минералы, ферменты и полиненасыщенные жирные кислоты. Ни одна монодиета не сможет этого восполнить, поэтому сбои в организме не заставят себя ждать.

7. Пропуски приемов пищи.

Питание при коррекции веса должно быть не менее 5 раз в день, чтобы не было голодного стресса. Ужин ни в коем случае пропускать нельзя. Если резко убрать ужин, то будет голодный сон, что приведет к сбою ЦНС, так как во сне идут активные процессы, в том числе ремонтируется иммунная система, вырабатываются гормоны. Для этого нужна энергия.

8. Неправильно приготовленная еда.

Многие продукты, подвергшись термической обработке, меняют свойства и гликемический индекс. Да и заправки к блюдам бывают архикалорийные.

Слово "диета" не подразумевает "нездоровье". Диета — это определенный режим питания и совокупность правил. Помните об этом и будьте здоровы!

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