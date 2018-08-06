Известны возможные соперники "Шерифа" в Лиге Европы

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Соперником тираспольского "Шерифа" в четвертом раунде Лиги Европы может оказаться ФК "Карабах" (Азербайджан) или БАТЭ (Белоруссия). Об этом стало известно в понедельник по итогам жеребьевки.
Правда, чтобы встретиться с одной из этих команд, молдавскому клубу нужно пройти третий отборочный раунд, где его соперником будет исландский "Валюр".
Игры этой стадии пройдут 9 и 16 августа.
"Шериф" попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где уступил македонской "Шкендии" с общим счетом 0:1.
Остальные возможные пары четвертого раунда отбора Лиги Европы:
Путь чемпионов
"Олимпия" (Словения)/ХИК (Финляндия) – "Црвена Звезда" (Сербия)/"Спартак" Тр (Словакия)
"Хапоэль" Б-Ш (Израиль)/АПОЭЛ (Кипр) – "Астана" (Казахстан)/"Динамо" З (Хорватия)
"Корк Сити" (Ирландия)/"Русенборг" (Норвегия) – "Зальцбург" (Австрия)/"Шкендия" (Македония)*
"Легия" (Польша)/"Дюделанж" (Люксембург) – "Алашкерт" (Армения)/ЧФР (Румыния)
"Спартак" Ю (Латвия)/"Судува" (Литва) – "Селтик" (Шотландия)/АЕК (Греция)
"Шериф" (Молдавия)/"Валюр" (Исландия) – "Карабах" (Азербайджан)/БАТЭ (Белоруссия)
"Мальме" (Швеция)/"Видеотон" (Венгрия) – ТНС (Уэльс)/"Мидтьюлланн" (Дания)
"Торпедо" Кт (Грузия)/"Кукеши" (Албания) – "Лудогорец" (Болгария)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина)
Путь "представителей лиг"
"Сигма" (Чехия)/"Кайрат" (Казахстан) – "Севилья" (Испания)/"Жальгирис" (Литва)
"Сарпсборг" (Норвегия)/"Риека" (Хорватия) – "Пюник" (Армения)/"Маккаби" Т-А (Израиль)
"Ягеллония" (Польша)/"Гент" (Бельгия) – "Мариуполь" (Украина)/"Бордо" (Франция)
"Норшелланн" (Дания)/"Партизан" (Сербия) – "Бешикташ" (Турция)/ЛАСК (Австрия)
"Слован" (Словакия)/"Рапид" (Австрия) – "Хайдук" (Хорватия)/"Стяуа" (Румыния)
"Аполлон" (Кипр)/"Динамо" Бр (Белоруссия) – "Витесс" (Голландия)/"Базель" (Швейцария)
"Рейнджерс" (Шотландия)/"Марибор" (Словения) – "УФА" (Россия)/"Прогрес" (Люксембург)
"Хапоэль" Х (Израиль)/"Аталанта" (Италия) – ЦСКА Сф (Болгария)/"Копенгаген" (Дания)
"Динамо" Мн (Белоруссия)/"ЗЕНИТ" (Россия) – "Хайберниан" (Шотландия)/"Мольде" (Норвегия)
"Тренчин" (Словакия)/"Фейеноорд" (Голландия) – "Штурм" (Австрия)/АЕК (Кипр)
"Генк" (Бельгия)/"Лех" (Польша) – "Спартак" Сб (Сербия)/"Бреннбю" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция)/"Люцерн" (Швейцария) – "Истанбул ББ" (Турция)/"Бернли" (Англия)
"Заря" (Украина)/"Брага" (Португалия) – "Лейпциг" (Германия)/"Университатя (Румыния).