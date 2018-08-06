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Известны возможные соперники "Шерифа" в Лиге Европы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (55)
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С кем "Шериф" может сыграть за выход в групповой этап Лиги Европы, определил жребий.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Соперником тираспольского "Шерифа" в четвертом раунде Лиги Европы может оказаться ФК "Карабах" (Азербайджан) или БАТЭ (Белоруссия). Об этом стало известно в понедельник по итогам жеребьевки. 

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© Sputnik /
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Правда, чтобы встретиться с одной из этих команд, молдавскому клубу нужно пройти третий отборочный раунд, где его соперником будет исландский "Валюр".

Игры этой стадии пройдут 9 и 16 августа.

"Шериф" попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где уступил македонской "Шкендии" с общим счетом 0:1.

Остальные возможные пары четвертого раунда отбора Лиги Европы:

Путь чемпионов

"Олимпия" (Словения)/ХИК (Финляндия) – "Црвена Звезда" (Сербия)/"Спартак" Тр (Словакия)

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль)/АПОЭЛ (Кипр) – "Астана" (Казахстан)/"Динамо" З (Хорватия)

"Корк Сити" (Ирландия)/"Русенборг" (Норвегия) – "Зальцбург" (Австрия)/"Шкендия" (Македония)*

"Легия" (Польша)/"Дюделанж" (Люксембург) – "Алашкерт" (Армения)/ЧФР (Румыния)

"Спартак" Ю (Латвия)/"Судува" (Литва) – "Селтик" (Шотландия)/АЕК (Греция)

"Шериф" (Молдавия)/"Валюр" (Исландия) – "Карабах" (Азербайджан)/БАТЭ (Белоруссия)

"Мальме" (Швеция)/"Видеотон" (Венгрия) – ТНС (Уэльс)/"Мидтьюлланн" (Дания)

"Торпедо" Кт (Грузия)/"Кукеши" (Албания) – "Лудогорец" (Болгария)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина) 

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Путь "представителей лиг"

"Сигма" (Чехия)/"Кайрат" (Казахстан) – "Севилья" (Испания)/"Жальгирис" (Литва)

"Сарпсборг" (Норвегия)/"Риека" (Хорватия) – "Пюник" (Армения)/"Маккаби" Т-А (Израиль)

"Ягеллония" (Польша)/"Гент" (Бельгия) – "Мариуполь" (Украина)/"Бордо" (Франция)

"Норшелланн" (Дания)/"Партизан" (Сербия) – "Бешикташ" (Турция)/ЛАСК (Австрия)

"Слован" (Словакия)/"Рапид" (Австрия) – "Хайдук" (Хорватия)/"Стяуа" (Румыния)

"Аполлон" (Кипр)/"Динамо" Бр (Белоруссия) – "Витесс" (Голландия)/"Базель" (Швейцария)

"Рейнджерс" (Шотландия)/"Марибор" (Словения) – "УФА" (Россия)/"Прогрес" (Люксембург)

"Хапоэль" Х (Израиль)/"Аталанта" (Италия) – ЦСКА Сф (Болгария)/"Копенгаген" (Дания)

"Динамо" Мн (Белоруссия)/"ЗЕНИТ" (Россия) – "Хайберниан" (Шотландия)/"Мольде" (Норвегия)

"Тренчин" (Словакия)/"Фейеноорд" (Голландия) – "Штурм" (Австрия)/АЕК (Кипр)

"Генк" (Бельгия)/"Лех" (Польша) – "Спартак" Сб (Сербия)/"Бреннбю" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция)/"Люцерн" (Швейцария) – "Истанбул ББ" (Турция)/"Бернли" (Англия)

"Заря" (Украина)/"Брага" (Португалия) – "Лейпциг" (Германия)/"Университатя (Румыния). 

Тема:
Будни молдавского футбола (55)

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Теги:
футбол, жеребьевка, Лига Европы, Шериф
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