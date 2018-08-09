"Шериф" вырвал победу у "Валюра" в Лиге Европы

Исход противостояния "Шерифа" и "Валюра" решил всего один забитый мяч.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Тираспольский "Шериф" обыграл исландский "Валюр" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Поединок прошел в Тирасполе и завершился минимальной победой хозяев. Единственный гол в матче на 85-й минуте забил полузащитник "Шерифа" Зиги Бадибанга.

Ответный матч пройдет 16 августа. Для выхода в следующий круг тираспольчанам достаточно ничьей или даже минимального поражения при условии, что игроки молдавской команды забьют.

В следующем туре соперником победителя этой пары будет ФК "Карабах" (Азербайджан) или БАТЭ (Белоруссия).

"Шериф" попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где уступил македонской "Шкендии" с общим счетом 0:1.

"Шериф" – единственный молдавский клуб, продолжающий борьбу в еврокубках. Ранее на стадии первого отборочного круга Лиги Европы проиграли три отечественные команды. Оргеевский "Милсами" с общим счетом 2:9 уступил словацкому "Словану", бельцкая "Заря" не удержала в Кишиневе победу над "Гурником Забже" и по сумме проиграла 1:2, а хынчештский "Петрокуб" уступил хорватскому "Осиеку" — 2:3.