"Шериф" прошел "Валюр" в Лиге Европы

Выездной гол для "Шерифа" стал решающим - тираспольчане идут дальше по турнирной сетке.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Тираспольский "Шериф" по сумме двух матчей обыграл исландский "Валюр" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и идет дальше.

Первый поединок прошел в Тирасполе и завершился минимальной победой хозяев. Единственный гол в матче на 85-й минуте забил полузащитник "Шерифа" Зиги Бадибанга.

В ответном поединке хозяева открыли счет на 40-й минуте благодаря голу капитана Хаукура-Палля Сигурдссона. Но на 68-й минуте равновесие на табло восстановил все тот же Бадибанга. На 91-й минуте полузащитник хозяев Кристинн-Инги Халльдоурссон вновь вывел свою команду вперед, но этого оказалось мало для выхода в плей-офф. Тираспольчане прошли дальше за счет гола, забитого на выезде.

В следующем туре соперником "Шерифа" будет ФК "Карабах" (Азербайджан), который в третьем отборочном круге Лиги чемпионов уступил БАТЭ (Белоруссия).

Игры квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 23 и 30 августа.

"Шериф" попал в этот турнир из Лиги чемпионов, где уступил македонской "Шкендии" с общим счетом 0:1.

"Шериф" – единственный молдавский клуб, продолжающий борьбу в еврокубках. Ранее на стадии первого отборочного круга Лиги Европы проиграли три отечественные команды. Оргеевский "Милсами" с общим счетом 2:9 уступил словацкому "Словану", бельцкая "Заря" не удержала в Кишиневе победу над "Гурником Забже" и по сумме проиграла 1:2, а хынчештский "Петрокуб" уступил хорватскому "Осиеку" — 2:3.