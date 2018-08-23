"Шериф" обыграл "Карабах" в Лиге Европы

Многократному чемпиону Молдовы остался шаг до выхода в групповой этап Лиги Европы.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Тираспольский "Шериф" минимально победил ФК "Карабах" из Азейрбайджана в стартовом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.

© Sputnik / Михаил Киреев "Зенит" вырвал победу у "Мольде" в Лиге Европы

Поединок состоялся в Тирасполе. Счет был открыт уже на 8-й минуте. Точный удар нанес боснийский полузащитник "Шерифа" Рифет Капич. Этот мяч стал единственным в игре.

Ответная встреча пройдет в Азербайджане 30 августа. Победитель по сумме двух матчей получит путевку в групповой этап турнира.

"Шериф" попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где во втором квалификационном раунде уступил македонской "Шкендии" с общим счетом 0:1.

"Шериф" – единственный молдавский клуб, продолжающий борьбу в еврокубках. Ранее на стадии первого отборочного круга Лиги Европы проиграли три отечественные команды. Оргеевский "Милсами" с общим счетом 2:9 уступил словацкому "Словану", бельцкая "Заря" не удержала в Кишиневе победу над "Гурником Забже" и по сумме проиграла 1:2, а хынчештский "Петрокуб" уступил хорватскому "Осиеку" — 2:3.