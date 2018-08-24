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Биатлон. IX этап Кубка мира. Женщины. Гонка преследования

Скандал в биатлоне: россиянка Шумилова выступит на Олимпиаде за Молдову

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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"Не удержали" или "скатертью дорожка": как известная российская спортсменка Шумилова, участвуя в Польше на соревнованиях от Молдовы, учинила скандал в российском биатлоне.

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. В федерации биатлона Молдовы и Союзе биатлонистов России по-разному оценивают переход  Екатерины Шумиловой, а также Анастасии Толмачевой и Павла Магазеева в сборную РМ.

А был ли скандал?

Фактически официально еще ничего не случилось. Дело в том, что Союз биатлонистов России не принимал заявок о переходе спортсменов в другую сборную, а Кишинев в свою очередь ничего не отправлял. Однако в Польше Шумилова, Толмачева и Магазеев выступили под флагом Молдовы, но сделали это не в ранге национальных спортсменов от нашей страны, а участвовали в соревнованиях за молдавский клуб. В этом и принципиальная разница. За клуб той или иной страны, если позволяют правила принимающей стороны (а Польша относится к их числу), выступать может кто угодно.

Биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Эстафета
© Sputnik / Андрей Аносов / СБР
Биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Эстафета

Но тем не менее шумиха вокруг выступления россиян под молдавским триколором поднялась знатная, потому что Шумилова не рядовая спортсменка.

Самым значительным ее достижением стала золотая медаль чемпионата Европы 2015 года. Кроме того, она завоевала серебро женской эстафеты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Ушли по-тихому, но осадочек остался

"Мы рады за Молдову, это просто чудесно! Главное, чтобы вам денег хватило: на стипендии, награды и содержание", — не скрывает иронии в беседе с корреспондентом Sputnik пресс-секретарь Союза биатлонистов России Константин Бойцов.

- А все же почему вы упустили такую спортсменку?

"Никто никого не упускал, она объективно не проходит в сборную. По спортивным показателям. Это не значит, что она плохая спортсменка. Надо понимать, что в сборной России даже при очень большом желании не найдется всем места. Спортсмены уезжают, хотят самореализоваться. Это их право", — считает Бойцов.

В околоспортивных кругах ходят разговоры, что в российском биатлоне с приходом Владимира Драчева в качестве руководителя начался едва ли не массовый исход спортсменов и тренеров. Этот вопрос мы напрямую задали Бойцову.

"Абсолютно дилетантские рассуждения! Причем тех, кто не знаком с реалиями.  Биатлон — это высокорейтинговый вид спорта. Говорить могут все, но побеждают на соревнованиях, избранные. Диванные журналисты и аналитики высказывают суждения, но мы к ним относимся совершенно спокойно.  Да, и к самой Шумиловой я отношусь с глубокой симпатией, лично знаю ее. Она хорошая спортсменка, хороший человек, но объективно не проходит в сборную. Было пару сезонов, когда она ярко выступала, но сейчас не всегда блещет даже на уровне чемпионата страны. К тому же она — возрастная спортсменка, поэтому вполне понятно ее желание поработать в составе другой страны.  Так поступают и канадские хоккеисты, и бразильские футболисты, когда решают сменить гражданство, чтобы выступить за другую страну. Уйти в другую сборную можно, просто отправив письмо, процедура в целом проста", — пояснил Бойцов.

Павел Магазеев
© Photo: Vk / Павел Магазеев
Павел Магазеев

Большая удача для молдавского спорта

История с Шумиловой похожа на историю с еще одной биатлонисткой из России Натальей Левченковой, чемпионкой Европы-2008, которая стала выступать за сборную Молдовы, но потом через несколько лет пошла на осознанный демарш из-за отсутствия финансирования.

"Я не знаю, почему началась такая шумиха, и почему Драчев заявил, что он ничего не знал. Он в курсе ситуации. Но официально мы не заявляли по одной простой причине – молдавского гражданства у спортсменов еще нет, мы уже направили запрос в администрацию о его получении", — рассказал Sputnik генеральный секретарь федерации биатлона Петр Брия.

По молдавским законам одобрить гражданство должен глава государства Игорь Додон.

"Эти спортсмены обратились к нам сами. Это большая удача для молдавского спорта. Что касается выступления Шумиловой в Польше, то она выступала за клуб. И в национальных соревнованиях в этой стране никаких дополнительных запросов не требуется. Пару месяцев прошло с тех пор, как мы подали документы на получение гражданства, после 3 сентября, после национальных праздников, мы должны попасть к президенту, объяснить ситуацию", — отметил Брия.

Биатлон. Чемпионат России. Женщины. Эстафета
© Sputnik / Андрей Аносов / СБР
Биатлон. Чемпионат России. Женщины. Эстафета

По его словам, сейчас Молдова не тратит ни копейки на содержание спортсменов. Они в этом сезоне должны проявить себя, а уже потом будут подняты вопросы о премиальных.

"Сейчас мы им ничего не платим. Но очень рассчитываем на мощный рывок Молдовы в биатлоне. Посмотрим, как пройдет сезон, дальше видно будет. Спортсмены понимают, что пошли на большой риск. Шумилова, исходя из своих регалий, фактически отказалась от больших денег. Теперь у нее после перехода не будет российский спортивной пенсии. Потенциально мы рассчитываем, что она выступит за нашу страну на Олимпиаде в 2022 году", — заключил Брия.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что на участие в международных соревнованиях под эгидой организации Екатерина Шумилова, Павел Магазеев и Анастасия Толмачева не отправляли запрос в IBU, а в Польше спортсмены выступили под флагом Молдовы, так как специального разрешения со стороны организации в этом случае не требовалось.

Екатерина Шумилова родилась в 1986 году в Соликамске (Пермская область). Заслуженный мастер спорта России. Чемпионка Европы по биатлону 2015 года в гонке преследования, чемпионка России по биатлону 2015 в спринте.

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Теги:
Олимпиада, спорт, переход, Павел Магазеев, Анастасия Толмачева, Екатерина Шумилова, Молдова, Россия, Спорт
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