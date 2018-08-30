"Шериф" завершил свою еврокубковую кампанию

Многократный чемпион Молдовы не смог выйти в групповую стадию второго по значимости клубного футбольного турнира Европы.

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Тираспольский "Шериф" проиграл ФК "Карабах" из Азербайджана в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы и покинул еврокубковые соревнования в этом сезоне.

Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 9-й минуте отличился Максим Медведев, на 42-й — Дональд Геррьер, а на 55-й — Филип Озобич.

Таким образом, в групповом этапе этих соревнований будет выступать "Карабах". Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 31 августа в Монако.

"Шериф" попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где во втором квалификационном раунде уступил македонской "Шкендии" с общим счетом 0:1.

Ранее на стадии первого отборочного круга Лиги Европы проиграли три отечественные команды. Оргеевский "Милсами" с общим счетом 2:9 уступил словацкому "Словану", бельцкая "Заря" не удержала в Кишиневе победу над "Гурником Забже" и по сумме проиграла 1:2, а хынчештский "Петрокуб" уступил хорватскому "Осиеку" — 2:3.