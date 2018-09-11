Матч Молдова-Белоруссия: какой счет после первого тайма

Напряженная встреча: как у ворот хозяев поля, так и гостей было немало опасных моментов.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Первый тайм матча сборных Молдовы и Белоруссии завершился по нулям, хотя у обеих команд были шансы забить гол.

Футболисты сборной Молдовы создали первый голевой момент на 12-й минуте встречи. После удара Иона Николэеску вратарь гостей отбил мяч перед собой, но защитник успел отправить мяч за линию ворот. Угловой молдавской команде успеха не принес.

© Sputnik / Osmatesco Сборная Молдовы принимает в Лиге наций команду Белоруссии

Еще один момент был у сборной Молдовы, когда Павел Нехайчик нарушил правила недалеко от штрафной площади, сбив с ног Олега Рябчука. Подачу выполнял Раду Гынсарь, а из-за пределов штрафной пробил капитан сборной Молдовы Александр Епуряну, но мяч прошел мимо ворот.

Белорусы ответили на 21-й минуте. Денис Лаптев был близок к тому, чтобы открыть счет, но футболист гостей не попал в створ ворот с близкого расстояния. А брак Сергея Черника на 23-й минуте едва не стоил гостям пропущенного гола.

На 31-й минуте нападающий Александр Антонюк нанес мощный удар с линии штрафной, но мяч прошел недалеко от штанги, а на 32-й еще один удар футболиста хозяев заблокировал игрок гостей.

В первом тайме также отличились Станислав Драгун и Ренан Брессан.

По нарушениям: на 44-й минуте арбитр показал желтую карточку Иону Николэеску за жестки подкат против Игоря Шитова.

Матч между сборными Молдовы и Белоруссии проходит в Кишиневе на стадионе "Зимбру". В своей стартовой встрече в Лиге наций молдавская команда на выезде проиграла Люксембургу со счетом 0:4, а белорусы разгромили Сан-Марино — 5:0.

До этого сборные Молдовы и Белоруссии встречались между собой семь раз. Трижды поединки завершались победой Белоруссии, по два раза они оканчивались ничьей и победой Молдовы.

Подробную информацию о Лиге наций можно найти здесь.