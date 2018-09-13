Тираспольчанка стала призером Кубка мира по плаванию

ТИРАСПОЛЬ, 13 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Воспитанница тираспольской спортивной детско-юношеской школы Татьяна Салкуцан завоевала сразу две бронзовые медали на этапе Кубка мира по плаванию. Ей впервые удалось стать призером соревнований столь высокого уровня, прокомментировали достигнутый пловчихой результат в службе по спорту Приднестровья.
"Спортсменка финишировала третьей в заплывах на 100 и 200 метров на спине. Кроме того, она установила новый национальный рекорд в плавании на 200 метров баттерфляем", — отметили в ведомстве.
Другая воспитанница тираспольской спортивной школы Анастасия Мощенская выступила скромнее, став седьмой на 200-метровке брассом, и дважды заняла девятое место – на дистанциях 50 и 100 метров брассом.
"Столь высокие достижения являются еще одним высоким показателем слаженной и продуктивной работы тренерской бригады под руководством Евгения Карабецкого", — подчеркнули в службе по спорту.
Татьяна Салкуцан и Анастасия Мощенская являются мастерами спорта международного класса. На Кубке мира в Казани они выступали в составе молдавской сборной.
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