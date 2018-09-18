Приднестровские тхэквондисты стали победителями на престижном турнире

Приднестровские спортсмены, принимавшие участие в составе молдавской сборной, с успехом выступили на международном турнире по тхэквондо.

ТИРАСПОЛЬ, 18 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровцы завоевали шесть медалей различного достоинства на чемпионате Балканских стран по тхэквондо WTF (олимпийская версия), проходившем в Румынии. Они выступали на международном соревновании за молдавскую сборную, рассказали в службе по спорту Приднестровья.

photo: ETU European Taekwondo Championships Montreux 2016 Аарон Кук выиграл единственную медаль Молдовы на ЧЕ по тхэквондо

По две золотых, серебряных и бронзовых медали получили приднестровские воспитанники тренера Юрия Лесового.

"В весовой категории до 73 кг среди юниоров победу одержал Данил Луполов. Сильнейшим в детском возрасте, в весе до 26 кг, стал Кирилл Филипов", — отметили в ведомстве.

Серебряные медали, уступив своим соперникам только в финальных поединках, завоевали Дмитрий Шуляк (взрослая возрастная категория, вес до 68 кг) и Игорь Канцур (детская возрастная категория, вес до 34 кг).

На третью ступень пьедестала почета поднялись два спортсмена кадетского возраста. В весовой категории до 51 кг обладателем бронзы стала Ирина Сиваченко, а в весовой категории до 53 кг – Илья Ротар.