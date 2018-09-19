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Рабочий визит в Молдову Грега Кларка и Джейн Бэйтмен

Глава Футбольной ассоциации Англии в Молдове: что увидел Кларк

© Photo: Federatia Moldoveneasca de Fotbal
Спорт
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Члены Футбольной ассоциации Англии остались впечатлены футбольной инфраструктурой в Молдове.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Глава Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк посетил два спортивных объекта в Молдове. Об этом сообщили в среду в Молдавской федерации футбола (МФФ).

Кларк вместе с руководителем департамента международных отношений Футбольной ассоциации Англии Джейн Бэйтмен был в Молдове с двухдневным визитом, 18 и 19 сентября. В Кишиневе состоялась встреча с руководством МФФ.

"Это честь для нас, что представители старейшей в мире и самой развитой футбольной федерации посетили нашу страну и готовы поделиться своим богатейшим опытом", — заявил президент МФФ Павел Чебану. 

Тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон
© Sputnik / Osmatesco
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Стороны в ходе дискуссии обсудили возможность сотрудничества двух федераций.

Кроме того, гости посетили центр по подготовке сборных в Вадул луй Водэ, где часто тренируется национальная команда, принимающая участие в Лиге наций, а также команды других возрастных категорий.

Там же Кларк и Бэйтмен встретились с женской сборной Англии до 17 лет, которая 19-25 сентября примет участие в отборочном турнире, проходящем в Молдове.

Английским гостям показали и "Футзал Арену", несколько лет назад открытую в Чореску.

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© Photo: Federatia Moldoveneasca de Fotbal
Рабочий визит в Молдову Грега Кларка и Джейн Бэйтмен

Сообщается, что до конца года несколько представителей Молдавской федерации футбола отправятся в Англию для обмена опытом, а в ближайшее время в нашу страну прибудет ряд британских экспертов.

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Теги:
визит, футбол, Футбольная ассоциация Англии, МФФ, Джейн Бэйтмен, Грег Кларк, Павел Чебану, Англия, Молдова
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