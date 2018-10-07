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Матч Шериф (Тирасполь)-Сперанца (Ниспорень) на стадионе Центра подготовки сборных Молдовы по футболу в Вадул-луй-Водэ

"Шериф" и "Сперанца": ничья в чемпионате Молдовы

© Sputnik / Irina Leahova
Спорт
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Главные тренеры обеих команд поделились своим впечатлением от игры, проходившей в рамках Национального дивизиона.

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. ФК "Шериф" (Тирасполь) и ФСК "Сперанца" (Ниспорены) провели матч в рамках Национального дивизиона Молдовы вничью. Однако тренера обеих команд остались довольны игрой своих подопечных.

"Команда сыграла хорошо. У нас было полное преимущество, создавали много голевых моментов, но не успели реализовать некоторые из более удачных в полной мере", — делился своими мнением об игре главный тренер ФК "Шериф" Горан Саблич.

"Я доволен игрой команды. Они выполнили основные задачи, которые были поставлены перед ними. Хотелось бы лучше использовать пространство соперников. И мы в принципе это сделали. Но недостаточно, чтобы завершить игру голом", — рассказал корреспонденту Sputnik главный тренер ФСК "Сперанца" Кристиан Ефрос. 

Игроки ФК Шериф, их автобус
© Sputnik / Irina Leahova
Игроки ФК "Шериф", их автобус

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Матч состоялся на выезде, на стадионе Центра подготовки сборных Молдовы по футболу в Вадул-луй-Водэ. По итогам встреч в Национальном дивизионе ФК "Шериф" занимает первое место, а ФСК "Сперанца" – четвертое.

Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев
© Sputnik / Виктор Толочко
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В следующей игре Национального дивизиона ниспоренская команда "Сперанца" встретится с тираспольской "Динамо-Авто" 20 октября. А "Шериф" сыграет на своем поле в Тирасполе с командой из Оргеева "Милсами" 21 октября.

Совсем скоро, а точнее — 11 октября, состоится очередной раунд Лиги наций, международного футбольного турнира среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА.

В Кишиневе 12 октября на стадионе "Зимбру" пройдет матч между сборными Молдовы и Сан-Марино. Это один из самых новейших стадионов в молдавской столице, построенный командой "Зимбру" для собственных тренировок и матчей.

  • Болельщики ФК Шериф
    Болельщики ФК "Шериф"
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Матч Шериф (Тирасполь)-Сперанца (Ниспорень) на стадионе Центра подготовки сборных Молдовы по футболу в Вадул-луй-Водэ
    Матч Шериф (Тирасполь)-Сперанца (Ниспорень) на стадионе Центра подготовки сборных Молдовы по футболу в Вадул-луй-Водэ
    © Sputnik / Irina Leahova
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© Sputnik / Irina Leahova
Болельщики ФК "Шериф"

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Теги:
футбол, ФК "Шериф", Горан Саблич, Кристиан Ефрос, Молдова, Кишинев, Кишинев, Спорт, Общество
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