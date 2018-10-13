Еще одно золото: молдавский борец стал чемпионом молодежных Олимпийских игр

Молдавские спортсмены добиваются успехов на молодежных Олимпийских играх в Аргентине.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Борец греко-римского стиля из Молдовы Александрин Гуцу стал олимпийским чемпионом среди молодежи.

Он добился в Буэнос-Айресе трех побед в весовой категории до 71 килограмма. Гуцу обыграл колумбийца Брандона Калле Переса, борца из Туниса Ламжеда Маафи и в финале одолел россиянина Степана Стародубцева.

В нынешнем году он стал также чемпионом мира среди кадетов.

Сам спортсмен признался, что шел к этому успеху в течение семи лет.

До этого золотую медаль на молодежных Олимпийских играх в Буэнос-Айресе завоевала молдавская пловчиха Татьяна Салкуцан.