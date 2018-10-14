В Ставченах началось строительство "Арены Кишинев"

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В Храмовый праздник Кишинева в пригороде молдавской столицы Ставченах заложили первый камень для фундамента новой многофункциональной спортивной арены. В торжественной церемонии приняли участие спикер парламента Андриан Канду, глава турецкой компании "Summa" Селим Бора, которая будет строить стадион, а также ряд министров.

© Sputnik / Михаил Климентьев Любимый спорт Путина в молдавской глубинке

Это первая спортивная арена в Молдове, которая будет соответствовать критериям всех международных спортивных организаций.

"Горд сегодня быть здесь на церемонии по началу строительства многофункциональной арены, возможно, единственной в своем роде в Молдове. Сегодня стартует исторический проект, проект национального значения", — сказал Канду.

По словам спикера, реализация строительство современной многофункциональной арены поможет готовить в стране сильных спортсменов.

"Мы сможем организовывать крупные спортивные и культурные события. "Арена Кишинев" — это материализация наших общих стремлений за последние 27 лет", — заявил Канду.

Стало известно, чья компания будет строить "Арену Кишинев">>>

Президент "Summa" Селим Бора объявил, что строительство завершится через 12 месяцев. Он добавил, что, по проекту, "Арена Кишинев" будет вмещать более четырех тысяч зрителей. Также помимо основного большого зала, там будет помещение поменьше для проведения различных мероприятий. Еще ожидается обустройство бассейна, аквапарка, теннисного клуба и современная парковка.

Инициативу о строительстве спортивной арены выдвинули 13 марта этого года. Строительную компанию выбрали по итогам конкурса. "Арена Кишинев" будет занимать площадь в десять гектаров. Стоимость реализации проекта составляет около 43 миллионов евро.