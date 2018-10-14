19:12 14 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.01
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Началось строительство многофункционального комплекса Chișinău Arena

В Ставченах началось строительство "Арены Кишинев"

CC0 / Parlamentul Republicii Moldova / Inaugurarea șantierului „Chișinău Arena”
Спорт
Получить короткую ссылку
135 0 0

Строительство "Арены Кишинев" в воскресенье стартовало в Ставченах.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В Храмовый праздник Кишинева в пригороде молдавской столицы Ставченах заложили первый камень для фундамента новой многофункциональной спортивной арены. В торжественной церемонии приняли участие спикер парламента Андриан Канду, глава турецкой компании "Summa" Селим Бора, которая будет строить стадион, а также ряд министров. 

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий
© Sputnik / Михаил Климентьев
Любимый спорт Путина в молдавской глубинке

Это первая спортивная арена в Молдове, которая будет соответствовать критериям всех международных спортивных организаций. 

"Горд сегодня быть здесь на церемонии по началу строительства многофункциональной арены, возможно, единственной в своем роде в Молдове. Сегодня стартует исторический проект, проект национального значения", — сказал Канду.

По словам спикера, реализация строительство современной многофункциональной арены поможет готовить в стране сильных спортсменов.

"Мы сможем организовывать крупные спортивные и культурные события. "Арена Кишинев" — это материализация наших общих стремлений за последние 27 лет", — заявил Канду.

Стало известно, чья компания будет строить "Арену Кишинев">>>

Президент "Summa" Селим Бора объявил, что строительство завершится через 12 месяцев. Он добавил, что, по проекту, "Арена Кишинев" будет вмещать более четырех тысяч зрителей. Также помимо основного большого зала, там будет помещение поменьше для проведения различных мероприятий. Еще ожидается обустройство бассейна, аквапарка, теннисного клуба и современная парковка.

1 / 4
CC0 / Parlamentul Republicii Moldova / Inaugurarea șantierului „Chișinău Arena”
Началось строительство многофункционального комплекса "Chișinău Arena"

Инициативу о строительстве спортивной арены выдвинули 13 марта этого года. Строительную компанию выбрали по итогам конкурса. "Арена Кишинев" будет занимать площадь в десять гектаров. Стоимость реализации проекта составляет около 43 миллионов евро.

По теме

Арена, где сыграют Испания и Англия: как выглядит стадион "Калининград"
Судьба Кишиневского цирка: кому достанется главная арена страны
Редкое фото: как выглядел стадион "Динамо" в Кишиневе 100 лет назад
Эксперт: для чего США место, где был Республиканский стадион
Теги:
Арена Кишинев, строительство, Андриан Канду, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

  • Просим понять и простить: китайская компания извинилась перед Rustavi2
    Понять и простить

    Китайская железнодорожная компания извинилась перед грузинским телеканалом из-за инцидента с журналистами.

  • Место гибели ребенка
    Смертельный ливень

    Хозяин гостиницы в Лазаревском, где во время сильного дождя в ливневой канализации утонул ребенок, признал свою вину.

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

День города
Горожане массово празднуют Храм: Кишиневу 582 года
На Храм города кишиневцы совершили променад по центру и отведали шашлык
Кишинев отметил Храм города традиционным гулянием
582-летие Кишинева: как будем гулять
582-летие Кишинева: как будем гулять

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться