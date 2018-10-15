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Дмитрий Лавров

Приднестровский паратеннисист впервые примет участие в Чемпионате мира

© Sputnik / Irina Leahova
Спорт
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Дмитрий Лавров рассказал корреспонденту Sputnik о том, что значит Чемпионат мира для паратеннисиста.

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровец Дмитрий Лавров примет участие в Чемпионате мира по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который пройдет с 15 по 21 октября в городе Лашко (Словения).

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Его участие в столь значимом международном турнире — поистине сенсация для параолимпийского движения Приднестровья, никто прежде не достигал таких высот.

"Чемпионат мира по настольному теннису проходит раз в четыре года, и для настольных теннисистов это как олимпиада. Чемпионат мира — это трудоемкое дело. Подготовка к нему — это каждодневные тренировки, выезды на международные рейтинговые соревнования", — рассказал параспортсмен.

Дмитрий Лавров
© Sputnik / Irina Leahova
Дмитрий Лавров

Чемпионат мира для паратеннисистов такой же, как любой другой

Дмитрий Лавров — мастер спорта международного класса, не раз становившийся чемпионом России, в том числе и абсолютным, занимая высшую ступень пьедестала как в Кубке РФ, так и в Чемпионате России.

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В составе сборной России он выступит на престижном соревновании — Чемпионате мира по настольному теннису. Дмитрий попал в число 14 лучших параспортсменов, которые представят Россию на этом международном турнире.

По словам параспортсмена, он очень упорно и серьезно готовился к предстоящему турниру, чтобы достойно выступить на нем.

"Может показаться, что если чемпионат проводится для людей с ограниченными возможностями, то это соревнования не того уровня, чем для спортсменов без очевидных проблем со здоровьем. Но это не так. Для нас все практически то же самое, все также проводится. И подготовка такая же, и выступление, и выезды на рейтинговые турниры", — подчеркнул Лавров.

Дмитрий Лавров
© Sputnik / Irina Leahova
Дмитрий Лавров

Единственный в своем классе

Паратеннисисты подразделяются с первого по десятый спортивный классы, в зависимости от степени заболевания либо от степени травмы позвоночника, начиная с самой тяжелой.

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Первый-пятый класс дается тем, кто передвигается в инвалидных колясках, шестой — десятый, — тем, кто ходит на своих ногах. Есть еще и 11-й класс — это люди с нарушением интеллекта.

Дмитрий выступит в самом тяжелом по состоянию здоровья классе — первом.

Он будет единственным в своей подгруппе от России и одним из всего 18 паратеннисистов первого класса из разных стран мира, которые удостоились права попасть на Чемпионат мира.

Более подробно историю Дмитрия Лаврова можно будет прочитать в следующей публикации.

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Теги:
спорт, Чемпионат мира по настольному теннису, Дмитрий Лавров
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