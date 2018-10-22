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Футбольный матч между клубами Норок и Агариста

А еще был случай: коза выбежала на футбольное поле и отпраздновала гол – видео

© Photo: Facebook / Agarista-SS Anenii Noi
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (78)
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Вряд ли подобные случаи можно встретить в футбольных первенствах других стран – смотрите видео произошедшего на матче в недалеко от молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Новоаненское дерби между футбольными клубами "Норок" и "Агариста" в женском чемпионате Молдовы по футболу запомнилось зрителям курьезным эпизодом – на поле во время игры выбежала настоящая коза.

Все случилось, когда хозяйки поля пошли в атаку. В момент, когда футболистки "Норока" из Ниморен совершили перехват в районе центра поля. Тогда животное устремилось вперед вместе с ними. В итоге атакующие действия завершились взятием ворот. 

Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Вероятно, коза, будучи уверенной в своей причастности к успеху, тоже побежала праздновать гол, а потом устремилась к центру поля.

Позже две девушки решили помочь исправить ситуацию, также выбежав на поле. В результате животное удалось выгнать за пределы стадиона.

Сам матч завершился вничью – 2:2. "Норок" в данный момент занимает вторую строчку в чемпионате, набрав 10 баллов и уступая лишь "Бельчанке" (13 очков), а "Агариста" располагается на третьем месте – 9 баллов.

Тема:
Будни молдавского футбола (78)

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