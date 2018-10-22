ФК "Шериф" стал чемпионом Молдовы за четыре тура до конца чемпионата

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. ФК "Шериф" заблаговременно стал чемпионом Молдовы. Осталось еще четыре тура в Национальной дивизии, но тираспольская команда уже завоевала титул лучшей, поскольку даже при самом удачном раскладе ни один из соперников не успеет догнать "Шериф".
Новый титул
Главный тренер тираспольчан Горан Саблич после матча его подопечных с оргеевским "Милсами" поздравил клуб с завоеванием очередного чемпионского титула.
Как сообщили в пресс-службе ФК "Шериф", наставник команды также озвучил свое мнение об игре вничью с "Милсами" (со счетом 1:1) и первые выводы завершающегося сезона.
"Мы провели очень неплохой матч, создавали моменты. Их было много у ворот соперника. И у "Милсами" были возможности для взятия ворот, но шансов у нас было больше. К большому сожалению, пропустили в самом конце матча", - пояснил Саблич.
Неудача в еврокубках
Главный тренер отметил, что несмотря на уже заблаговременно полученный титул, команде предстоит еще четыре матча, в которых, уверен он, футболисты будут играть в полную силу, и клуб завершит сезон на мажорной ноте.
Сабич сожалеет о том, что "Шериф" не попал в групповой этап еврокубков.
"Самой большой неудачей, без сомнения, было поражение от "Шкендии". Мы должны были пройти этого соперника. С "Карабахом" тоже где-то не получилось", - отметил он.
"Шерифу" осталось сыграть четыре матча в первенстве страны. 27 ноября команда сыграет с другой приднестровской командой "Динамо-Авто", 4 ноября намечена игра с ФК "Сфынтул Георге" из Суручен, 10 ноября - с кишиневским "Зимбру", а 24 ноября – с бельцкой "Зарей".