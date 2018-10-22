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Игроки ФК Шериф, их автобус

ФК "Шериф" стал чемпионом Молдовы за четыре тура до конца чемпионата

© Sputnik / Irina Leahova
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (78)
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Главный тренер ФК "Шериф" прокомментировал итоги матча с "Милсами" в Национальной дивизии, а также поделился впечатлениями от подходящего к завершению футбольного сезона.

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. ФК "Шериф" заблаговременно стал чемпионом Молдовы. Осталось еще четыре тура в Национальной дивизии, но тираспольская команда уже завоевала титул лучшей, поскольку даже при самом удачном раскладе ни один из соперников не успеет догнать "Шериф".

Матч Шериф (Тирасполь)-Сперанца (Ниспорень) на стадионе Центра подготовки сборных Молдовы по футболу в Вадул-луй-Водэ
© Sputnik / Irina Leahova
"Шериф" и "Сперанца": ничья в чемпионате Молдовы

Новый титул

Главный тренер тираспольчан Горан Саблич после матча его подопечных с оргеевским "Милсами" поздравил клуб с завоеванием очередного чемпионского титула.

Как сообщили в пресс-службе ФК "Шериф", наставник команды также озвучил свое мнение об игре вничью с "Милсами" (со счетом 1:1) и первые выводы завершающегося сезона.

"Мы провели очень неплохой матч, создавали моменты. Их было много у ворот соперника. И у "Милсами" были возможности для взятия ворот, но шансов у нас было больше. К большому сожалению, пропустили в самом конце матча", - пояснил Саблич.

Футбольный мяч
© Sputnik / Yana Zaharova
"Шериф" завершил свою еврокубковую кампанию

Неудача в еврокубках

Главный тренер отметил, что несмотря на уже заблаговременно полученный титул, команде предстоит еще четыре матча, в которых, уверен он, футболисты будут играть в полную силу, и клуб завершит сезон на мажорной ноте.

Сабич сожалеет о том, что "Шериф" не попал в групповой этап еврокубков.

"Самой большой неудачей, без сомнения, было поражение от "Шкендии". Мы должны были пройти этого соперника. С "Карабахом" тоже где-то не получилось", - отметил он.

"Шерифу" осталось сыграть четыре матча в первенстве страны. 27 ноября команда сыграет с другой приднестровской командой "Динамо-Авто", 4 ноября намечена игра с ФК "Сфынтул Георге" из Суручен, 10 ноября - с кишиневским "Зимбру", а 24 ноября – с бельцкой "Зарей".

Тема:
Будни молдавского футбола (78)

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Теги:
Футбол, ФК "Шериф", Тирасполь
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