Как Молдова добивалась победы на юношеской Олимпиаде

По итогам престижного соревнования в общем командном зачете Молдова заняла 38 место из 206 государств. Золото нашей стране принесли пловчиха Татьяна Салкуцан и борец Александрин Гуцу.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik, Дарья Чернега. Достойный результат, которого добились молдавские спортсмены на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, достигнут благодаря упорству спортсменов и хорошему тренерскому составу, считает глава Национального олимпийского комитета (НОК) Николай Журавский.

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Спортивная злость и вера в победу

К своей победе борец греко-римского стиля Александрин Гуцу шел с семи лет, когда начал заниматься этим видом спорта. По словам тренера, помимо хорошей физической подготовки и техники, триумфатор юношеской Олимпиады обладает верой в собственные силы и необходимой для успеха спортивной злостью.

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"Перед финальной битвой я ему сказал: Санду, Олимпиада проходит один раз в четыре года. Не допусти ошибки, иначе уйдешь с соревнований и всю жизнь будешь жалеть о том, что не осуществил мечту по собственной глупости", - рассказал тренер Александрина Гуцу Роман Згардан.

В финале молдавский спортсмен одержал победу над российским борцом Степаном Стародубцевым. Ранее они уже встречались на чемпионатах мира и Европы и были хорошо знакомы со стилем борьбы друг друга. Как признался Гуцу, он поставил перед собой четкую цель - занять первое место.

"Для меня второго места не существовало. Я не волновался перед финальным боем. Я знал, что смогу победить, если не сделаю глупых ошибок. В некоторых элементах соперник был слабее. Например, у него хуже получается бросок через плечо. Это мой любимый элемент", - отметил обладатель золота юношеской Олимпиады.

© Sputnik / Nicu Goncear Борец греко-римского стиля Александрин Гуцу, победивший на юношеской Олимпиаде 2018 года в Буэнос-Айресе

На Родине победителям Олимпиады обещали вручить солидную денежную премию – 150 тысяч леев (около девяти тысяч долларов). Гуцу намерен вложить эти деньги в дальнейшую спортивную подготовку. Его следующая цель - стать чемпионом взрослой Олимпиады, которая пройдет в 2024 году.

По примеру бывшего СССР

В прошедшем в Буэнос-Айресе спортивном событии принимали участие 17 представителей Молдовы. На определенном этапе наша команда в общем зачете опережала даже США и Канаду, рассказал глава Олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский. В итоге Молдова заняла 38 место, и это отличный результат для страны, где спортивная база развита весьма слабо.

"Для хорошего результата нужна система подготовки. Сейчас конкуренция настолько велика, методика, технологии меняются, и уже необходимо обязательно внедрять науку в развитие спорта, внедрять здравоохранение. Уже нельзя просто уповать на то, что вырастим хороших ребят и победим", - пояснил председатель Олимпийского комитета.

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По словам Журавского, в Молдове существует порядка 10-15 видов спорта, где из года в год молдавские спортсмены достигают достойных результатов на международных турнирах. Как признался спортивный чиновник, во многом этому способствует хорошая тренерская школа.

"Есть пример бывшего СССР. Не секрет, что тогда были хорошие кадры. Многие молодые ребята перенимают ту практику. Поэтому сейчас мы видим и в легкой атлетике, и в плавании, и в борьбе, и в гребле, что наши специалисты на достаточно серьезном уровне. Они добиваются результатов на чемпионатах и постоянно подтверждают свой класс", - отметил Журавский.

Слабым местом молдавского спорта остается спортивная инфраструктура. Определенные надежды НОК связывает с возведением комплекса Chisinau Arena, где, в частности, будет построен 50-метровый бассейн, соответствующий олимпийскому стандарту.

По словам Журавского, в Chisinau Arena уже запланировано проведение чемпионата Европы по борьбе.