Первая ракетка Приднестровья вернулся с Чемпионата мира для паратеннисистов

О Чемпионате мира по настольному теннису, участие в котором приднестровского паратеннисиста стало уникальным событием для спортивного движения Приднестровья, корреспонденту Sputnik рассказала тренер спортсмена Оксана Шахова.

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский паратеннисист Дмитрий Лавров впервые принял участие в Чемпионате мира по настольному теннису в составе сборной России. Спортсмену не удалось добиться высоких результатов, но само участие стало удивительным событием для спортивного движения Приднестровья.

© Sputnik / Irina Leahova Приднестровский паратеннисист впервые примет участие в Чемпионате мира

Неудачная жеребьевка

На групповой стадии турнира Дмитрий Лавров занял 11-е место, и в финал ему не удалось выйти. В первой же игре по жеребьевке ему выпал соперником самый сильный спортсмен мира – кореец Янг Дэ, который является первой ракеткой на планете.

Дмитрий проиграл ему 0:3. После он сыграл со швейцарцем Сильвио Келлер, и в упорной борьбе уступил - 1:3.

"Для нас неудачно сложилась жеребьевка. И я думаю, что сказалось волнение. Ведь для Димы - это первый Чемпионат мира. Кроме того, недостаток опыта – в этом году нам удалось найти средства на поездку всего на два турнира", - рассказала тренер Оксана Шахова.

Преодоление расстояний

По ее мнению, на не очень высоком результате сказались и климатические условия, и длинные расстояния, которые необходимо было преодолевать, добираясь от отеля к месту проведения турнира. А для Дмитрия - это серьезные нагрузки. Ведь он передвигается на коляске и выступает в первой подгруппе, в которую подразделяют паратеннисистов с самыми тяжелыми проблемами со здоровьем.

"Мы жили на высокогорье, а играли внизу, на равнине. До зала добираться час. Это для таких спортсменов тяжело. К тому же, не успели пройти акклиматизацию. Приехали - и через день в бой", - отметила Шахова.

Отдых - и снова в бой

Тренера Дмитрия поразил высокого уровня и качества спортивный инвентарь на Чемпионате мира.

"Очень быстрые профессиональные столы. Мы на таких никогда не играли. В принципе у Димы нет нормального стола для тренировок. Он занимается в Тирасполе на тех столах, что есть", - пояснила она.

© Sputnik / Максим Богодвид В Приднестровье ищут условия для людей с проблемами со здоровьем

Оксана Шахова рассказала, что, несмотря на неудачу, они с Дмитрием не опускают руки. Дав себе лишь небольшой перерыв, они уже в субботу отправляются на турнир в Одессу. А 15 ноября намереваются принять участие в соревнованиях в Испании.

Паратеннисисты подразделяются с первого по десятый спортивный классы, в зависимости от степени заболевания либо от степени травмы позвоночника, начиная с самой тяжелой.

Первый-пятый класс дается тем, кто передвигается в инвалидных колясках, шестой-десятый, — тем, кто ходит на своих ногах. Есть еще и 11-й класс — это люди с нарушением интеллекта.