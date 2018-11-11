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Российский спортсмен Кирилл Денисов (в белом кимоно) и борец из Молдовы Иван Ремаренко, архивное фото.

В Приднестровье откроют училище олимпийского резерва

© Sputnik / Владимир Баранов
Спорт
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Глава исполнительной власти приднестровского региона подписал распоряжение о создании в 2019 году такого учреждения среднего профессионального образования.

ТИРАСПОЛЬ, 11 ноя - Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье появится училище олимпийского резерва. Соответствующее распоряжение подписал глава исполнительного органа власти Приднестровья Александр Мартынов.

Дмитрий Лавров
© Sputnik / Irina Leahova
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Основной целью учреждения будет осуществление образовательной деятельности по программам основного общего и среднего профессионального образования. В нем будут проходить обучение спортсмены - кандидаты в члены сборных команд Приднестровья, которые будут вовлечены в учебно-тренировочный процесс, а также в участие в соревнованиях.

В документе определено количество учащихся - до 300 человек, а также здание, где разместится учреждение в городе Тирасполе - улица Мира, 21.

Образовательное учреждение заработает с 1 июля 2019 года. К этому времени оно будет полностью укомплектовано всем необходимым оборудованием.

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Теги:
училище, Олимпийский, спортсмены, Приднестровье
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