Золото и серебро везут домой молдавские спортсмены из Бухареста

Молдавские спортсмены удачно выступили на чемпионате мира по греко-римской борьбе и возвращаются домой с медалями.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Молдавский спортсмен Даниел Катарага стал чемпионом мира по греко-римской борьбе Under 23. Этот титул наш соотечественник завоевывает второй год подряд.

В финале в весовой категории 77 килограммов молдавский спортсмен встретился с борцом из Дании Райбеком Бисултановым и победил со счетом 6:0.

На пути к финалу Катарага обошел соперников из Грузии, России, Кыргызстана и Индии.

Другой молдавский спортсмен Александр Бичиу стал вице-чемпионом мира по греко-римско борьбе Under 23 в весовой категории 63 килограмма. Ему удалось одержать победу над противниками из Кыргызстана, Узбекистана и Румынии, однако в финале Бичиу уступил японцу Кацуаки Эндо.

Чемпионат мира Under 23 состоялся в Бухаресте (Румыния). Молдавских спортсменов поздравили с достигнутыми результатами советник президента республики Корнелиу Попович, министр образования, культуры и исследований Моника Бабук и другие чиновники.