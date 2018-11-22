Чемпион мира: горд, что представляю Молдову на международных соревнованиях

Золотая медаль чемпионата мира, молдавский гимн во всеуслышание и гордость за свою страну: что думает о своей победе спортсмен из Молдовы?

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Молдавский борец греко-римского стиля Даниел Катарага отличился на чемпионате мира (Under 23), который прошел в Бухаресте (Румыния) на прошлой неделе. Наш соотечественник стал чемпионом в весовой категории до 70 килограммов. В финальном поединке ему потребовалось всего две минуты 45 секунд на то, чтобы победить борца из Дании Райбека Бисултанова.

Молдавский спортсмен дал эксклюзивное интервью Sputnik и рассказал о месте спорта в его жизни, а также о том, насколько важной оказалась для него золотая медаль чемпионата мира.

- В каком возрасте вы начали заниматься спортом?

- Этим видом спорта я начал заниматься в 11 лет.

- Многие заслуженные спортсмены утверждают, что у них было не такое детство, как им бы хотелось. Как было в вашем случае?

- Конечно, когда я был маленький, то хотел поиграть во дворе с друзьями, но мое увлечение этим видом спортом было куда сильнее, и я никогда не проводил время зря.

- Какие чувства вы испытываете, когда отправляетесь на международные соревнования?

- Всегда горжусь тем, что выезжаю за границу, чтобы представлять Молдову. Думаю, что ежедневная работа полностью вознаграждается, когда мне удается завоевать медали.

- Вы сами выбрали греко-римскую борьбу или этот выбор сделали за вас?

- Родители направили меня. Очень признателен им за все мои успехи сегодня.

- Не так давно вы стали чемпионом мира. Что значит для вас эта золотая медаль?

- Очень рад, что завоевал медаль. Этот успех – мотивация для моих будущих побед.

- Государство достаточно вкладывает в развитие спорта в нашей стране?

- Вознаграждение оказалось небольшим в сравнении с проделанной работой. Мы ждали, что государство обратит на нас больше внимания.

- Каковы планы на будущее?

- Буду продолжать много работать, чтобы достичь олимпийского уровня. Уверен, что такая подготовка принесет Республике Молдова олимпийскую медаль.

- Спасибо за беседу.