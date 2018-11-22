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Спортивный праздник на стадионе города Слободзея

В Молдове спортивные тренеры мировых медалистов получат пожизненное пособие

© Sputnik / Владимир Родионов
Спорт
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Сумма ежемесячных выплат будет варьироваться от достижений спортсменов, взращенных тренерами.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Тренеры-пенсионеры, готовившие олимпийских медалистов, победителей мировых и европейских чемпионатов, будут получать пожизненное денежное пособие, которое будут выплачивать ежемесячно.

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По данным пресс-службы правительства, кабмин одобрил в среду законодательную инициативу, которая должна дополнить Закон о физкультуре и спорте.

Выплаты будут касаться тренеров, у которых, как минимум, 20 лет стажа работы на этом поприще, а также – подготовка в течение последний четырех лет спортсменов, показавших отличные результаты на международном уровне. Нововведение коснется и специалистов, тренировавших атлетов в эпоху СССР. Сообщается, что таковых сегодня в Молдове около 10 человек.

Размер выплат будет разным – в зависимости от уровня достижений воспитанников. За золотых медалистов Олимпиад сумма пособия достигнет примерно средней заработной платы в Молдове.

Необходимые на это начинание затраты из госбюджета составят около 550 тысяч леев в год.

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Теги:
спортсмены, пособие, выплаты
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