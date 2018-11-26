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Тренеры мировых спортивных медалистов из Молдовы получат пособие

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Тренеры-пенсионеры, готовившие олимпийских медалистов, победителей мировых и европейских чемпионатов, будут получать пожизненное денежное пособие, выплачиваемое ежемесячно.

Иван Емельянов
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По данным пресс-службы правительство, кабмин одобрил законодательную инициативу, которая должна дополнить Закон о физкультуре и спорте.

Выплаты будут касаться тренеров, у которых, как минимум, 20 лет стажа работы на этом поприще, а также – подготовка в течение последних четырех лет спортсменов, показавших отличные результаты на международном уровне. Нововведение коснется и специалистов, тренировавших атлетов в эпоху СССР. Сообщается, что таковых сегодня в Молдове около 10 человек.

Размер выплат будет разным – в зависимости от уровня достижений воспитанников. За золотых медалистов Олимпиад сумма пособия достигнет примерно средней заработной платы в экономике страны.

Необходимые на это начинание затраты из госбюджета составят около 550 тысяч леев в год.

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