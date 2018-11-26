Бендерские волейболисты впервые стали чемпионами Кубка Молдовы

Бендерские спортсмены вырвали победу у кишиневской команды в упорной борьбе на Кубке Молдовы по волейболу, а бендерским баскетболистам еще предстоит побороться за лидерство в Национальном дивизионе.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Бендерская команда "Тигина" победила в финальном этапе Кубка РМ по волейболу среди мужских команд. Прежде в этом чемпионате бендерчане не поднимались выше бронзы.

От проигрыша к победе

Бендерская волейбольная команда "Тигина" обыграла кишиневскую "Динамо-MAI" в упорной борьбе с общим счетом 3:2. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Бендеры.

"Выигрыш – это всегда приятно. Нам было нелегко, мы проигрывали 2:1 в четвертой партии, но спасибо ребятам, что они собрались, нашли силы, переломили игру и в пятой партии победили", - отметил главный тренер "Тигины" Александр Козловский.

И бендерские баскетболисты проявили себя

Бендерские спортсмены порадовали болельщиков еще одной победой – в баскетболе. Накануне, 25 ноября, состоялся третий тур Чемпионата Молдовы по баскетболу (Национальный дивизион).

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Команда спортивного клуба "Тигина" одержала очередную победу в упорной борьбе с кагульской "Гаммой" с минимальным преимуществом 88:86.

В следующем туре Чемпионата РМ ожидается встреча бендерской команды "Тигина" с баскетболистами из Рыбницы. А позже "Тигина" проведет матч с другим лидером Чемпионата РМ - командой из Дондюшан "Донбаскет".