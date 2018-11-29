В чемпионате Европы по гандболу впервые участвуют арбитры из Приднестровья

Во Франции стартует чемпионат Европы по гандболу среди женщин, и среди пар арбитров впервые участвуют наши земляки - Игорь и Алексей Ковальчуки. Они поделились с корреспондентом Sputnik рассказом о том, как им удалось попасть в шорт-лист судей столь значимого турнира.

Впервые в международном взрослом турнире по гандболу такого уровня, как чемпионат Европы для женщин, в качестве арбитров участвуют приднестровские представители – Игорь и Алексей Ковальчуки. Братья-близнецы рассказали корреспонденту Sputnik о своем долгом пути от игроков гандбола до арбитров, и почему для них участие в столь престижном соревновании мирового уровня не стало неожиданной и оглушительной новостью.

То, к чему долго шли

Накануне чемпионата Европы Игорь и Алексей, которые уже 10 лет в паре работают судьями на различных турнирах, полны надежд. В течение многих лет постижения профессии арбитра, совместно, бок о бок, они шли к этой цели – получить право судействовать на соревновании такого высокого уровня.

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По их словам, летом было объявлено, что из 14 судейских пар, которых отобрали на участие в чемпионате Европы, две будут отсеяны. Претенденты на право остаться в списке проходили в сентябре в Вене семинар. На нем они прослушали курс лекций, сдавали физические и теоретические тесты. По итогам в октябре был опубликован список 12 пар, которые получили официальное назначение на международный турнир.

"Просматривали сайт и почту каждый день. Знали, что со дня на день список должны опубликовать. Что ощутили, когда увидели свои имена? Непередаваемые эмоции, радость, но больше всего - удовлетворение. Наконец-то, случилось то, к чему мы так долго шли", - в один голос говорят они.

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Заслуженное назначение

Между тем, факт того, что судьи из маленькой страны, где клубный гандбол не столь успешен из-за отсутствия необходимых финансовых вложений, смогли получить приглашение на взрослый чемпионат Европы, братьям Ковальчукам не кажется большой неожиданностью. По их мнению, они доказали своей работой, что имеют право быть среди лучших.

"Летом в Омане на азиатском чемпионате судили полуфинал, в Польше на юношеском чемпионате мира - 8 игр и полуфинал. Если нам доверяют судить игры, значит, довольны качеством нашей работы. За каждую игру выставляются оценки. И каждое последующее назначение – это результат предыдущей работы", - отмечают они.

Славная династия гандболистов

В историю гандбольных соревнований Игорь и Алексей попали с детства. До того, как перейти в судейское дело, они постигали тонкости гандбола в качестве игроков. За их плечами много соревнований, в том числе 18 чемпионатов Молдовы, в 14 из которых их команда победила.

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Да и оказались они в гандболе неслучайно. Игорь и Алексей - продолжатели славного дела их папы и дяди, и повторили, кажется, их во всем. Александр и Анатолий являются братьями-близнецами, арбитрами международной категории и известными в Приднестровье тренерами, вырастившими не одно поколение гандболистов.

Единственное, папа и дядя в качестве судей не получили приглашения на взрослый чемпионат Европы, как это удалось их последователям. Но, как объясняют Игорь и Алексей, этого не случилось по объективным причинам. Возрастной ценз судейства резко изменился – арбитры молодеют и теперь уже их век начинается рано с 23 лет и завершается очень скоро в 50 лет в отличие от прежних более зрелых возрастных параметров.

По словам Игоря и Алексея, папа и дядя всегда были требовательны и строги к ним. И это, по их мнению, одна из составляющих успеха, которого им удалось достичь.

"Безусловно, они верили в нас. И, может, не говорят об этом вслух, но наверняка гордятся нами сейчас. Мы всегда обсуждаем любое наше новое назначение, но они требовательны к нам, и очень редко можно дождаться похвалы, больше указывают на ошибки", - рассказывают они.

Перевоплощение из игроков в судей

Несмотря на то, что игра ребят увлекала полностью, они не жалеют о том, что сменили футболки игроков на форму арбитров.

"Изначально была цель стать хорошими игроками, добиться успеха в игре. Но профессиональный спорт - это травмы, и у гандболиста недолгий век, 32-33 года. И когда мы получили приглашение от Европейской федерации гандбола поехать на семинар для судей в 2005 году, то решили попробовать себя в этом новом качестве", - вспоминает Игорь.

В 2007 году судейская пара получила бэйдж Европейской федерации гандбола и начала судить европейские кубки, а спустя пять лет, в 2013 году, удостоилась международной категории.

"Поначалу было очень тяжело перестроиться с роли игрока на судейское амплуа. Мы невольно продолжали смотреть на игру глазами игрока, отмечая, какие забивают голы, как выполняют технические элементы. Но за год-два мы перестроились", - говорит Алексей.

Еще братья вспоминают, что первое время "душила" ответственность, возникало чрезмерное волнение и страх допустить ошибку.

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"Возможно, тем судьям, которые никогда не играли, легче. Они не понимают, что значит для игрока их решение. А мы сами играли и осознавали, что ощущает игрок, когда реагирует арбитр", - в унисон говорят братья.

Однако со временем они научились оставлять волнение за пределами зала и следить за игрой уже более спокойным и точным взглядом рефери.

Отличие гандбола - европейского и азиатского, женского и мужского

Теперь в копилке братьев-арбитров пять чемпионатов Европы и шесть чемпионатов мира среди молодежи. Ежегодно они судят по 4-6 матчей еврокубков, по 3-5 матчей сборных, летом 7-8 игр юношеских чемпионатов мира. А в течение последних семи лет они работали и продолжают работать на чемпионате Украины по гандболу.

Судили они и чемпионат Азии, Катара, а также национальные игры в Китае. И теперь есть возможность сравнить стиль гандбола азиатского и европейского.

"Европейский гандбол сегодня решают личности. Хотя это и командный вид спорта, но на турнирах самого высокого уровня игра строится за счет индивидуальных качеств отдельных игроков. В Европе играют мощно, силово, в Азии ставят на скорость и командность", - подчеркивает Алексей.

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Существует отличие также мужского и женского гандбола

"Мужской более силовой, динамичный. Хотя женский тоже сейчас быстрый. Но женщины играют больше командно, их гандбол более тактически выстроенный", - отмечает Игорь.

В целом гандбол, по словам приднестровских рефери, один из самых динамичных и зрелищных видов спорта. Неслучайно соревнования гандболистов были вторыми по посещаемости после футбольных матчей на XXXI летних Олимпийских Игр 2016 в Рио-де-Жанейро.

Гандбольная школа с традициями

Несмотря на то, что в Молдове, и в частности в приднестровском регионе, клубный гандбол переживает нелучшие времена, но традиции, почерпнутые с советских времен, еще остались. Как рассказывают братья, молдавскому гандболу есть кем гордиться, есть и олимпийские чемпионы, только взращивают их в стенах в том числе тираспольской спортивной школы, где работают и Ковальчуки, а вот славу они приобретают в клубах и сборных других стран – России, Румынии, Франции, Австрии, Белоруссии, Венгрии.

"В Советском Союзе гандбол был одним из самых титулованных игровых видов спорта. Традиции остались, и школа у нас достаточно сильная. Только у нас нет финансовых возможностей развивать клубный гандбол, и наших ребят покупают европейские клубы, когда мы их доводим до определенного уровня мастерства", - с понимаем к выбору своих подопечных рассказывают Ковальчуки.

В предвкушении чемпионата Европы

Игорь и Алексей Ковальчуки надеются, что на предстоящем чемпионате Европы среди женщин им удастся обогатиться новым опытом работы в качестве арбитров.

"Мы надеемся, что получим новый, интересный для нас опыт, новые эмоции, и это будет очередной шаг вперед", - говорят они.

А еще – они в предвкушении полных залов на турнире. По их словам, трибуны в гандбольном зале очень близко расположены к игровой площадке, и когда они рассчитаны на большое количество человек в 10-12 тысяч и заполнены, то от них исходит невероятная энергетика, и эти ощущения не передать словами.

Кстати, стартует чемпионат Европы по женскому гандболу с 29 ноября. На открытии соревнования сыграют сборные России и Франции.