Состоялась жеребьёвка отборочного турнира ЧЕ 2020 года: с кем сыграет Молдова

В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из 9 групп.

КИШИНЕВ 2 дек - Sputnik. Сборная России по футболу в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ее соперником будут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Жеребьевки отборочного этапа чемпионата Европы прошли в воскресенье в Дублине.

Молдавская команда вошла в группу H. Она сыграет с футболистами Франции, Исландии, Турции, Албании, Андорры.

Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта 2019 по 31 марта 2020 года. В финальную стадию Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из 9 групп. Оставшиеся четыре путевки будут разыграны в стыковых матчах между победителями групп Лиги наций УЕФА или следующими по рейтингу командами в марте 2020 года.