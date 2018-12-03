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Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон

В Молдову едет чемпион мира по футболу, что думает об этом Спиридон

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (83)
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Главный тренер сборной Молдовы прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020 и оценил силу команд, с которыми предстоит встретиться его подопечным.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу в отборочных матчах на чемпионат Европы 2020 постарается показать максимум возможного, заявил по итогам жеребьевки главный тренер Александр Спиридон.

Молдавская команда попала в группу "Н", где сыграет с действующим чемпионом мира - сборной Франции, а также с командами Исландии, Турции, Албании и Андорры.

"Это очень интересная группа во главе с действующим чемпионом мира, который впервые приедет в Кишинев. И в остальном команды довольно солидные. Будет очень интересная дуэль с Мирчей Луческу, который сейчас возглавляет сборную Турции. Надеемся в каждом матче показать наш максимум, чтобы набрать как можно больше очков. А подсчет будем делать только тогда, когда завершится отборочная кампания", - подчеркнул Спиридон.

Календарь отбора на европейское первенство

Сборная Молдовы начнет отборочную кампанию домашним матчем с действующими чемпионами мира французами. Поединок пройдет 22 марта 2019 года и станет первым очным противостоянием этих сборных. 

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Спустя три дня, 25 марта, Александр Спиридон и его подопечные сыграют выездной поединок против Турции, которой руководит румынский специалист Мирча Луческу. Эта встреча станет особенной – тренерский тандем Луческу и Спиридон 12 лет работал в донецком "Шахтере", а в сезоне 2016-2017 они трудились в питерском "Зените".

Еще два поединка пройдут летом – 8 июня Молдова примет Андорру, а 11 июня отправится в гости к сборной Албании. Продолжится квалификация в сентябре – сначала национальная команда на выезде сразится с Исландией (7 сентября), а после примет Турцию (10 сентября). 11 октября пройдет гостевой матч с Андоррой, а 14 октября Молдова дома встретится с Албанией. Ровно спустя месяц, 14 ноября, подопечные Спиридона отправятся на выезд во Францию, а завершат отбор домашней встречей с Исландией 17 ноября.

Финальная часть Евро-2020

В финальную стадию чемпионата Европы напрямую проходят первые две команды из каждой группы. Оставшиеся четыре путевки в финальный этап турнира будут разыграны в марте 2020 года в Лиге наций. 

Исландский болельщик перед началом матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Франции и Исландии.
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Матчи финальной части Евро-2020 впервые пройдут по всему континенту - в 12 городах Европы.

Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала, полуфиналы и финал состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". По три поединка группового этапа и по одному четвертьфиналу пройдут в Баку (стадион "Олимпийский"), Мюнхене ("Арена Мюнхен"), Риме (стадион "Олимпико") и Санкт-Петербурге (арена "Санкт-Петербург").

Кроме того, по три матча групповой стадии и по одной встрече 1/8 финала увидят зрители Амстердама ("Йохан Кройфф Арена"), Бильбао (стадион "Сан-Мамес"), Бухареста ("Арена Националэ"), Будапешта (арена "Ференц Пушкаш"), Копенгагена (стадион "Паркен"), Дублина ("Дублин Арена") и Глазго ("Хэмпден Парк").

Тема:
Будни молдавского футбола (83)

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