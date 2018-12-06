Молдавский биатлон: каких результатов достигли спортсмены в Поклюке

Натурализованные биатлонисты не сумели войти даже в список пятидесяти лучших на этапе Кубка мира.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Представляющие Молдову биатлонисты неудачно выступили в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Мужские и женские соревнования в этом виде программы прошли в четверг в связи с погодными условиями, которые вынудили организаторов на день перенести гонку биатлонистов. В итоге она состоялась утром 6 декабря.

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Представляющий Молдову 22-летний уроженец Саратова Михаил Усов допустил на огневом рубеже два промаха и финишировал 62-м с отставанием в 4 минуты 32,7 секунды от победителя Мартена Фуркада из Франции (47:09,2). На вторую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из Германии Йоханнес Кюн (+4,2 сек), а третьим стал Симон Эдер из Австрии (+19,7 сек).

Всего в мужской индивидуальной гонке на 20 километров финишировали 109 спортсменов.

В женских состязаниях нашу страну представила 26-летняя уроженка Чернигова Алла Гиленко. Она завершила дистанцию на 93 месте, допустив пять промахов и проиграв 8 минут 47,2 секунды победительнице из Украины Юлии Джиме (43:06,6). Второй стала биатлонистка из Польши Моника Хойниш (+5,9 секунды), третьей – спортсменка из Чехии Маркета Давыдова (+16,5 секунды).

Женскую 15-километровую гонку завершила 101 биатлонистка.

Усов и Гиленко также принимали участие в супермиксте, где заняли 20 место из 25 команд.

В пятницу в Поклюке пройдет мужской спринт.