18:32 06 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Биатлон. I этап Кубка мира. Мужчины. Индивидуальная гонка

Молдавский биатлон: каких результатов достигли спортсмены в Поклюке

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
Получить короткую ссылку
47 0 0

Натурализованные биатлонисты не сумели войти даже в список пятидесяти лучших на этапе Кубка мира.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Представляющие Молдову биатлонисты неудачно выступили в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Мужские и женские соревнования в этом виде программы прошли в четверг в связи с погодными условиями, которые вынудили организаторов на день перенести гонку биатлонистов. В итоге она состоялась утром 6 декабря. 

Биатлон. IX этап Кубка мира. Женщины. Гонка преследования
© Sputnik / Алексей Филиппов
Скандал в биатлоне: россиянка Шумилова выступит на Олимпиаде за Молдову

Представляющий Молдову 22-летний уроженец Саратова Михаил Усов допустил на огневом рубеже два промаха и финишировал 62-м с отставанием в 4 минуты 32,7 секунды от победителя Мартена Фуркада из Франции (47:09,2). На вторую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из Германии Йоханнес Кюн (+4,2 сек), а третьим стал Симон Эдер из Австрии (+19,7 сек).

Всего в мужской индивидуальной гонке на 20 километров финишировали 109 спортсменов.

В женских состязаниях нашу страну представила 26-летняя уроженка Чернигова Алла Гиленко. Она завершила дистанцию на 93 месте, допустив пять промахов и проиграв 8 минут 47,2 секунды победительнице из Украины Юлии Джиме (43:06,6). Второй стала биатлонистка из Польши Моника Хойниш (+5,9 секунды), третьей – спортсменка из Чехии Маркета Давыдова (+16,5 секунды).

Женскую 15-километровую гонку завершила 101 биатлонистка.

Усов и Гиленко также принимали участие в супермиксте, где заняли 20 место из 25 команд.

В пятницу в Поклюке пройдет мужской спринт.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке страны
Фоторепортаж: раз, два, три - елочка в Кишиневе "гори"!
Так вот почему все мамы утром такие усталые!
От заката до утра: вот почему все мамы утром такие злые - видео
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться