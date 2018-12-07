В Молдове выбрали лучших футболистов

В рамках торжественной церемонии названы имена лучших футболистов и тренеров 2018 года – госнаграды и звания.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Защитник сборной Молдовы и турецкого "Истанбула Башакшехир" Александр Епуряну признан лучшим футболистом страны 2018 года. Об этом стало известно по итогам прошедшей в пятницу церемонии "Гала молдавского футбола".

Главные награды

Епуряну стал обладателем этого титула в пятый раз. До этого лучшим игроком его признавали в 2007, 2009, 2010 и 2012 годах.

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Защитник "Истанбула" опередил капитана "Ростова" Александра Гацкана (лучший футболист Молдовы 2013, 2015, 2016 и 2017 годов) и Артура Ионицэ из "Кальяри" (лучший футболист Молдовы 2014 года).

Лучшей футболисткой признана Анастасия Тома, которая играет в чемпионате Кипра, а лучшим арбитром – Петр Стоянов из Тараклии.

Лучшим тренером выбрали Лилиана Попеску из хынчештского "Петрокуба". Второе место у тренера сборной Молдовы Александра Спиридона, а третье – у Вячеслава Руснака из оргеевского "Милсами".

"Прошедший год был интересным. МФФ провела много мероприятий. Чемпионат страны прошел по-новому, национальная сборная приняла участие в новом турнире – Лиге наций. После поражения в первом матче многие не верили, что игроки реабилитируются, но они не проиграли ни разу в пяти последующих встречах и даже в какой-то момент имели шансы на победу в группе", - сказал президент Молдавской федерации футбола (МФФ) Павел Чебану.

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Глава МФФ отметил, что уже известна отборочная группа к чемпионату Европы 2020.

"Уверены, что 22 марта у нас будет большой праздник, когда зрители в Кишиневе увидят действующих чемпионов мира – французов", - добавил Чебану.

В рамках мероприятий было объявлено о присуждении ордена Gloria muncii футболистам Александру Епуряну, Александру Гацкану, Артуру Ионицэ, а также тренеру Георгию Сажину.

Как выглядит весь список лауреатов:

Лучший вратарь – Алексей Кошелев, который выступает в чемпионате Нидерландов за "Фортуну". Второе место занял Сергей Пащенко из "Шерифа", третье – Станислав Намашко из черногорской "Зеты".

Лучший защитник – Александр Епуряну, играющий за турецкий "Истанбул Башакшехир". Второе место у Вячеслава Посмака из "Шерифа", третье – у Олега Рябчука из "Порту".

Лучший полузащитник – Артур Ионицэ, выступающий в итальянском "Кальяри". Второе место – у капитана "Ростова" Александра Гацкана, третье – у игрока "Уфы" Кэтэлина Карпа.

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Лучший нападающий – Раду Гынсарь (Хапоэль Хайфа). Второе место – Виталий Дамашкан из "Торино", третье – Владимир Амброс "Петрокуб".

Лучший легионер – Зиги Бадибанга из тираспольского "Шерифа". Второе и третье место также у игроков этой команды Юрия Кендыша и Матео Сушича.

Лучший гол – гол футболиста "Сфынтул Георге" Серджиу Истрати в ворота тираспольского "Шерифа".

Лучший бомбардир – Владимир Амброс из хынчештского "Петрокуба", забивший 12 мячей.

Команда fair-play – хынчештский "Петрокуб" (учитывалось количество желтых и красных карточек, а также поведение игроков и болельщиков).

Лучший игрок в футзал – Кристиан Обадэ.

Лучший игрок в пляжный футбол – Алексей Капсамун.

Лучшая представительница футбол-тенниса – Алина Мирон.

Лучший молодой игрок – Виталий Дамашкан из итальянского "Торино", опередивший Олега Рябчука из "Порту" и Иона Николэеску из "Шахтера Солигорск".

Приз "Николае Симаток" вручен Александру Гузуну.