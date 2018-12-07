18:47 07 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Тренировка сборной Молдовы перед матчем с Белоруссией в Минске

В Молдове выбрали лучших футболистов

© Photo: Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
Спорт
Получить короткую ссылку
96 0 0

В рамках торжественной церемонии названы имена лучших футболистов и тренеров 2018 года – госнаграды и звания.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Защитник сборной Молдовы и турецкого "Истанбула Башакшехир" Александр Епуряну признан лучшим футболистом страны 2018 года. Об этом стало известно по итогам прошедшей в пятницу церемонии "Гала молдавского футбола". 

Главные награды

Епуряну стал обладателем этого титула в пятый раз. До этого лучшим игроком его признавали в 2007, 2009, 2010 и 2012 годах. 

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдову едет чемпион мира по футболу, что думает об этом Спиридон

Защитник "Истанбула" опередил капитана "Ростова" Александра Гацкана (лучший футболист Молдовы 2013, 2015, 2016 и 2017 годов) и Артура Ионицэ из "Кальяри" (лучший футболист Молдовы 2014 года).

Лучшей футболисткой признана Анастасия Тома, которая играет в чемпионате Кипра, а лучшим арбитром – Петр Стоянов из Тараклии.

Лучшим тренером выбрали Лилиана Попеску из хынчештского "Петрокуба". Второе место у тренера сборной Молдовы Александра Спиридона, а третье – у Вячеслава Руснака из оргеевского "Милсами".

"Прошедший год был интересным. МФФ провела много мероприятий. Чемпионат страны прошел по-новому, национальная сборная приняла участие в новом турнире – Лиге наций. После поражения в первом матче многие не верили, что игроки реабилитируются, но они не проиграли ни разу в пяти последующих встречах и даже в какой-то момент имели шансы на победу в группе", - сказал президент Молдавской федерации футбола (МФФ) Павел Чебану. 

Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
© Sputnik / Вадим Русу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Глава МФФ отметил, что уже известна отборочная группа к чемпионату Европы 2020.

"Уверены, что 22 марта у нас будет большой праздник, когда зрители в Кишиневе увидят действующих чемпионов мира – французов", - добавил Чебану.

В рамках мероприятий было объявлено о присуждении ордена Gloria muncii футболистам Александру Епуряну, Александру Гацкану, Артуру Ионицэ, а также тренеру Георгию Сажину.

Как выглядит весь список лауреатов:

Лучший вратарь – Алексей Кошелев, который выступает в чемпионате Нидерландов за "Фортуну". Второе место занял Сергей Пащенко из "Шерифа", третье – Станислав Намашко из черногорской "Зеты".

Лучший защитник – Александр Епуряну, играющий за турецкий "Истанбул Башакшехир". Второе место у Вячеслава Посмака из "Шерифа", третье – у Олега Рябчука из "Порту".

Лучший полузащитник – Артур Ионицэ, выступающий в итальянском "Кальяри". Второе место – у капитана "Ростова" Александра Гацкана, третье – у игрока "Уфы" Кэтэлина Карпа. 

Футбольный мяч
© Sputnik / Григорий Сысоев
Инфантино подарил участникам саммита G20 мячи ЧМ по футболу

Лучший нападающий – Раду Гынсарь (Хапоэль Хайфа). Второе место – Виталий Дамашкан из "Торино", третье – Владимир Амброс "Петрокуб".

Лучший легионер – Зиги Бадибанга из тираспольского "Шерифа". Второе и третье место также у игроков этой команды Юрия Кендыша и Матео Сушича.

Лучший гол – гол футболиста "Сфынтул Георге" Серджиу Истрати в ворота тираспольского "Шерифа".

Лучший бомбардир – Владимир Амброс из хынчештского "Петрокуба", забивший 12 мячей.

Команда fair-play – хынчештский "Петрокуб" (учитывалось количество желтых и красных карточек, а также поведение игроков и болельщиков).

Лучший игрок в футзал – Кристиан Обадэ.

Лучший игрок в пляжный футбол – Алексей Капсамун.

Лучшая представительница футбол-тенниса – Алина Мирон.

Лучший молодой игрок – Виталий Дамашкан из итальянского "Торино", опередивший Олега Рябчука из "Порту" и Иона Николэеску из "Шахтера Солигорск".

Приз "Николае Симаток" вручен Александру Гузуну.

По теме

Молдавский футбол глазами болельщика
Признание ФИФА: ЧМ по футболу в России – лучший в истории
Румыния и еще несколько стран хотят провести ЧМ-2030 по футболу
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке страны
Фоторепортаж: раз, два, три - елочка в Кишиневе "гори"!
Около тысячи школьников и студентов устроили беспорядки в Тулузе
Около тысячи школьников и студентов устроили беспорядки в Тулузе - видео
Победители всех чемпионатов Молдовы по футболу
Чемпионы Молдовы по футболу: полный список

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться