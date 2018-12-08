Молдавские биатлонисты завершили борьбу в Поклюке: итог неутешительный

Натурализованной молдавской биатлонистке на спринтерской дистанции Кубка мира удалось опередить всего двух соперниц.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Представительница Молдовы Алла Гиленко финишировала 101-й в спринтерской гонке и не попала в число участников гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

© Sputnik / Алексей Филиппов Скандал в биатлоне: россиянка Шумилова выступит на Олимпиаде за Молдову

Женские состязания на дистанции 7,5 километра прошли в субботу. На старт вышли 103 спортсменки. Уроженка Чернигова Гиленко допустила на двух огневых рубежах шесть промахов и проиграла 5 минут 15,5 секунды победительнице из Финляндии Кайсе Макарайнен (20:08,1).

Вторую позицию заняла итальянка Доротея Вирер (+14,8 секунды). На третью ступень пьедестала почета поднялась француженка Жустин Брайса (+42,1 секунды). Лучшей из россиянок стала 25-летняя Евгения Павлова, финишировавшая на восьмой строчке (+53,6 секунды).

В индивидуальной гонке Гиленко завершила дистанцию 93-й.

Также в Поклюке за Молдову выступал 22-летний уроженец Саратова Михаил Усов. В индивидуалке он оказался 62-м, а в спринте финишировал на 82 позиции.

Усов и Гиленко принимали участие и в супермиксте, где заняли 20 место из 25 команд.