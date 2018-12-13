Молдавская биатлонистка на этапах Кубка мира медленно прогрессирует

Выступающая за Молдову биатлонистка показала небольшой прогресс по сравнению с прошлым этапом Кубка мира, но этого оказалось мало, чтобы квалифицироваться в гонку преследования.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Представительница Молдовы Алла Гиленко финишировала 77-й в спринтерской гонке и не попала в число участников гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 10 по 16 декабря в австрийском Хохфильцене.

© Sputnik / Алексей Филиппов Чистая стрельба, но слабый бег: итог биатлонного спринта для Молдовы

Женские состязания на дистанции 7,5 километра прошли в четверг. На старт вышли 98 спортсменок. Уроженка Чернигова Гиленко допустила на двух огневых рубежах два промаха и проиграла 2 минуты 53,6 секунды победительнице из Италии Доротее Вирер (21:04,9).

На вторую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из Финляндии Кайса Макарайнен (+0,6 секунды). А третьей стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт (+24,4 секунды).

Четыре биатлонистки на старт не вышли. В их числе другая уроженка Чернигова Анастасия Ничипоренко, которая также выступает за Молдову.

В пятницу в Австрии состоится мужская спринтерская гонка.

На прошлом этапе Кубка мира в словенской Поклюке Гиленко финишировала 93-й в индивидуальной гонке и 101-й в спринте.