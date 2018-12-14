Молдавские биатлонисты не попали в гонку преследования

Ни в женской, ни в мужской гонке преследования не примут участие представители из Молдовы.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Представитель Молдовы Михаил Усов занял 79 место в спринтерской гонке и не попал в число участников гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 10 по 16 декабря в австрийском Хохфильцене.

© Sputnik / Алексей Филиппов Молдавская биатлонистка на этапах Кубка мира медленно прогрессирует

Мужские соревнования на дистанции 10 километров прошли в пятницу. На старт вышли 106 спортсменов. Уроженец Саратова лишь однажды не поразил мишень, но проиграл две минуты 44,6 секунды победителю из Норвегии Йоханнесу Бё (24:49,2). Вторую строчку занял француз Мартен Фуркад (+8,6 секунды), а третьим стал спортсмен из Германии Бенедикт Долль (+10,2 секунды).

Лучшим из россиян оказался Александр Логинов. Он финишировал на восьмом месте, уступив 38,5 секунды.

Накануне Алла Гиленко финишировала 77-й и также не попала в преследование.