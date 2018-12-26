22:11 26 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.26
  • RUB0.25
  • RON4.25
  • UAH0.63
Поиск
Дмитрий Лавров.

Приднестровский паратеннисист покоряет новые высоты и готов ехать в Токио

© Sputnik / Irina Leahova
Спорт
Получить короткую ссылку
38 0 0

Приднестровский паратеннисист рассказал о своем успехе в России, а также о планах попасть на Паралимпиаду.

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский паратеннисист Дмитрий Лавров в третий раз занял первое место на Кубке России по настольному теннису для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Дмитрий и его тренер Оксана Шахова рассказали корреспонденту Sputnik об атмосфере на турнире и о перспективах спортсмена, открывшихся после участия в нем.

"Кубок России был очень тяжелым. Было много участников, там почти все - призеры и чемпионы России. За три с половиной дня Дмитрий сыграл около 20 матчей", - рассказала тренер.

Особенная победа

Дмитрий Лавров выступал в команде 4-5 спортивного класса и вместе с ней занял третье место на турнире. Паратеннисисты подразделяются с первого по десятый классы, в зависимости от степени заболевания либо от степени травмы позвоночника, начиная с самой тяжелой.

"В командных соревнованиях такое происходит впервые, чтобы первоклассник взял бронзу в четвертом-пятом классе. Это говорит о том, что Дмитрий растет как спортсмен", - заметила Шахова.

Дмитрий Лавров
© Sputnik / Irina Leahova
Первая ракетка Приднестровья вернулся с ЧМ для паратеннисистов

По ее словам, в командах шла упорная борьба, их было много, например, только в 4-5 классе насчитывалось 12. В матче за бронзу Дмитрий с напарником обыграл пару из Москвы, в которой выступал серебряный призер первенства России Алексей Павлов.

В индивидуальных соревнованиях Лавров стал первым.

Новые турниры

Сам спортсмен очень рад победе. Он считает, что этот результат определяет хорошую перспективу для его участия в мировых турнирах по настольному теннису.

"Еще раз подтвердил, что лучший в России. Не зря тренируюсь, работаю, борюсь. Рад, что это кто-то замечает. Этот результат показателен. В дальнейшем я собираюсь его повышать, выступая на международных соревнованиях", - рассказал Дмитрий.

Ковальчук Игорь и Алексей, гандбольные арбитры международного класса, тренеры в СДЮШОР в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Арбитры из Приднестровья: надеемся, чемпионат Европы станет шагом вперед

В планах - в составе сборной России участвовать в отборе на Паралимпиаду в Токио в 2020 году. Квалификация начнется 1 января и продлится весь 2019 год. Чтобы попасть в состав команды на Игры, нужно участвовать минимум в пяти турнирах мировой серии. Сборная везет только на два, остальные придется искать самим.

Отбор в первом классе пройдут 16 лучших спортсменов в мировом рейтинге, и у Дмитрия есть серьезные шансы оказаться среди избранных, поскольку сейчас он занимает 15 строчку в этой классификации.

"Главное - не сидеть на месте, а искать финансовые возможности и ездить, набирать очки в мировом рейтинге", - подчеркнул Лавров.

По теме

Приднестровский паратеннисист впервые примет участие в Чемпионате мира
Первая ракетка Приднестровья вернулся с Чемпионата мира для паратеннисистов
Теги:
теннис, настольный теннис, Дмитрий Лавров, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Рождественская ярмарка 2018-2019
Кишинев предновогодний: столица преобразилась к праздникам - фото
В Хабаровском крае упавший метеорит перекрыл Бурею.
Последствия падения метеорита в Хабаровском крае ужасают - видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться