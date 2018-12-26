Приднестровский паратеннисист покоряет новые высоты и готов ехать в Токио

Приднестровский паратеннисист рассказал о своем успехе в России, а также о планах попасть на Паралимпиаду.

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский паратеннисист Дмитрий Лавров в третий раз занял первое место на Кубке России по настольному теннису для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Дмитрий и его тренер Оксана Шахова рассказали корреспонденту Sputnik об атмосфере на турнире и о перспективах спортсмена, открывшихся после участия в нем.

"Кубок России был очень тяжелым. Было много участников, там почти все - призеры и чемпионы России. За три с половиной дня Дмитрий сыграл около 20 матчей", - рассказала тренер.

Особенная победа

Дмитрий Лавров выступал в команде 4-5 спортивного класса и вместе с ней занял третье место на турнире. Паратеннисисты подразделяются с первого по десятый классы, в зависимости от степени заболевания либо от степени травмы позвоночника, начиная с самой тяжелой.

"В командных соревнованиях такое происходит впервые, чтобы первоклассник взял бронзу в четвертом-пятом классе. Это говорит о том, что Дмитрий растет как спортсмен", - заметила Шахова.

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По ее словам, в командах шла упорная борьба, их было много, например, только в 4-5 классе насчитывалось 12. В матче за бронзу Дмитрий с напарником обыграл пару из Москвы, в которой выступал серебряный призер первенства России Алексей Павлов.

В индивидуальных соревнованиях Лавров стал первым.

Новые турниры

Сам спортсмен очень рад победе. Он считает, что этот результат определяет хорошую перспективу для его участия в мировых турнирах по настольному теннису.

"Еще раз подтвердил, что лучший в России. Не зря тренируюсь, работаю, борюсь. Рад, что это кто-то замечает. Этот результат показателен. В дальнейшем я собираюсь его повышать, выступая на международных соревнованиях", - рассказал Дмитрий.

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В планах - в составе сборной России участвовать в отборе на Паралимпиаду в Токио в 2020 году. Квалификация начнется 1 января и продлится весь 2019 год. Чтобы попасть в состав команды на Игры, нужно участвовать минимум в пяти турнирах мировой серии. Сборная везет только на два, остальные придется искать самим.

Отбор в первом классе пройдут 16 лучших спортсменов в мировом рейтинге, и у Дмитрия есть серьезные шансы оказаться среди избранных, поскольку сейчас он занимает 15 строчку в этой классификации.

"Главное - не сидеть на месте, а искать финансовые возможности и ездить, набирать очки в мировом рейтинге", - подчеркнул Лавров.