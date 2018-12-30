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Ирок Ростова Александр Гацкан

Молдавского футболиста признали самым ловким в российском чемпионате

© Sputnik / Анна Фиаловская
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (84)
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Капитан ФК "Ростов" Александр Гацкан оказался проворнее многих игроков. 

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Экс-футболист сборной Молдовы Александр Гацкан лидирует в российской премьер-лиге по одному из показателей. Наибольшую результативность он получил по количеству подборов, передает портал "Молдавский футбол"

По итогам 17 туров он сделал 84 подбора, в среднем это по пять за матч. Большая часть из них на чужой половине поля, и это при том, что полузащитнику уже 34 года. Несмотря на это он оказался проворнее многих молодых игроков. 

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Уроженец Кишинева, Александр Гацкан начинал футбольную карьеру в клубе "Униспорт-Авто". После хорошего сезона в Молдове его заметили и пригласили в московский "Спартак". Позже он отправился выступать за казанский "Рубин". А вскоре он оказался в "Ростове", куда попал уже опытным футболистом и уже на протяжении многих лет является капитаном команды и важным игроком основного состава. 

 Минвушим летом руководство клуба и болельщики признали нашего земляка легендой и символом "Ростова". 

В 2015 году Гацкана признали лучшим футболистом года в Молдове. Осенью этого года он завершил карьеру в национальной сборной. 

 

 

Тема:
Будни молдавского футбола (84)

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